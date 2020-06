Ogni mattina una nuova coppia televisiva darà il buongiorno agli italiani dalle frequenze di Tv8. La coppia è quella formata dalla showgirl Adriana Volpe e il giornalista Alessio Viola.

Una nuova coppia si affaccia nel mattino televisivo degli italiani

Il programma che presenteranno la Volpe e Viola si chiama “Ogni mattina” e prenderà il via lunedì 29 giugno 2020 a partire dalle ore 10.00 per un totale di 4 ore di diretta. Il programma andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e si occupperà di notizie di attualità, cronaca, ma anche costume, spettacolo, gossip, cucina e tanti ospiti, famosi e non.

Ogni Mattina: Aurora Ramazzotti e Flora Canto inviate del programma

Non mancheranno i collegamenti, curati dalle inviate Aurora Ramazzotti (figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti) e Flora Canto (attrice e compagna di Enrico Brignano).

A mezzogiorno, all’interno del programma il TG di Tv8

A mezzogiorno, all’interno del programma, debutterà anche il Tg8, il nuovo telegiornale realizzato in collaborazione con Sky Tg24. Ed è proprio da lì che arriva Alessio Viola, che dalle pagine di Sorrisi e Canzoni tv afferma:

“Mi sono preso una pausa dal tg. Mi piace fare il mio mestiere, ma non amo specializzarmi in un settore specifico. E mi intrigava l’idea di affacciarmi alla televisione generalista”.

Adriana Volpe invece è già abituata all’intrattenimento dal momento che per molti anni ha fatto parte della famiglia televisiva di Fatti Vostri, con Giancarlo Magalli, con cui i rapporti non erano idilliaci.

Reduce dal reality di canale 5, Grande Fratello Vip 4 approderà a Tv8 per questa nuova avventura con un compagno di lavoro che non conosceva ma con cui si è trovata subito bene. A questo proposito fa sapere: “Sono orgogliosa di essere stata scelta come volto femminile di Tv8. Alessio e io non ci conoscevamo, ma ci siamo subito trovati bene. La nostra non sarà una conduzione patinata e non avremo testi scritti: lasceremo spazio alle storie e a chi le racconterà”

L’avventura di “Ogni mattina” andrà avanti fino all’estate del 2021, salvo una breve pausa durante le festività natalizie: “L’unico problema che avremo sarà quello della resistenza fisica” scherza Adriana. “Quattro ore di preparazione e quattro ore di diretta al giorno sono un impegno notevole”.