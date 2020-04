Adriana Volpe approda su TV8 dove sarà al timone di un programma di informazione e intrattenimento nella fascia mattutina, come del resto ha fatto per molti anni in Rai.

Adriana Volpe dal Grande Fratello Vip ad un programma su TV8

Che il Grande Fratello Vip per l’ex volto Rai fosse una bella vetrina era fuori di ogni dubbio. In considerazione del fatto che la bella Adriana ha fatto un percorso lineare all’interno del reality senza sgomitare ed essendo sostanzialmente se stessa. C’è chi l’ha criticata per il suo essere “maestrina”, ma non era un comportamento preconfezionato e impostato.

Probabilmente la Volpe è così anche nella vita: mai una parola fuori posto, educata, garbata, dolce, sorridente solare e positiva. Questo è quello che ha lasciato al Grande Fratello Vip e che molto probabilmente rivedremo in tv, nel nuovo contenitore di informazione e intrattenimento che condurrà con il giornalista Alessio Viola, per TV8.

La Volpe al timone di un programma su TV8 con Alessio Viola

Il canale sta investendo proprio sulla conduttrice che la mette al timone di una produzione originale, assolutamente nuova per la rete che non ha mai sperimentato.

Sicuramente la grande esperienza delle Volpe in programmi di questo genere che ha condotto in passato per la Rai, da Mezzogiorno in famiglia, a Mattina in famiglia fino ai Fatti Vostri, devono aver convinto i vertici di TV8 che l’hanno voluta a partire dalla prossima stagione estiva.

“Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura – dichiara Adriana Volpe – credo in questo progetto e lo sposo pienamente”.

Adriana Volpe e Alessio Viola al timone di un nuovo programma su TV8

Quindi la bella Volpe riprenderà a condurre un programma ma stavolta in qualità di titolare, assieme al giornalista Alessio Viola che lavora per diverse testate ed è anche conduttore del Tg su Sky TG24, e anche di programmi di informazione, di costume e intrattenimento.

Sicuramente daranno del filo da torcere alle altre reti che hanno già nella programmazione mattutina tanti bei programmi: da Mattino Cinque a Storie Italiane. Insomma quanto prima vi aggiorneremo con nuovi dettagli sul programma, sul nome che avrà e sull’ora esatta di messa in onda.