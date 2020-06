(Buone) news in arrivo per Tv8. Dopo il Tg1, il Tg2, il Tg3, il Tg4, il Tg5, Studio Aperto (il telegiornale di Italia 1) e il TgLa7, a breve anche il canale 8 del digitale terrestre potrebbe avere il suo primo telegiornale. E’ vero, siamo di fronte ad operazioni preliminari, ma la sensazione è che, col probabile arrivo dell’informazione, la rete di Sky lavori nella direzione di rendersi ancora più generalista.

Sky pensa al Tg8: depositato il marchio per il primo telegiornale di Tv8

Lo scorso 15 maggio 2020, infatti, “Sky Italia s.r.l”, società del gruppo Sky con sede a Milano, ha presentato online, in collaborazione con uno studio grafico milanese, la domanda di marchio d’impresa per il “Tg8“.

Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, si apprende che la domanda è di tipo ordinario ed equivale ad un primo deposito del marchio del telegiornale, con tanto di relativa spiega dell’immagine in allegato.

“Il marchio – si legge nella descrizione del nuovo logo presentato – è costituito dalla dicitura “Tg8” di colore bianco, in caratteri di fantasia, all’interno di un’impronta rettangolare con sfondo nero; la sigla “Tg”,con la lettera T, in maiuscolo, e la lettera G, in minuscolo, è parzialmente sovrapposta al numero 8 di dimensioni maggiori“.

Insomma: sembra che il canale ora diretto da Remo Tebaldi stia per aprire al racconto delle notizie, dando vita – chissà quando a questo punto – al primo giornale televisivo del canale.

Tv8, il giornalista Alessio Viola volta di punta del canale

Intanto, che ultimamente dalle parti di Tv8 ci sia una maggiore voglia di attualità sembra dircelo anche l’arruolamento del giornalista Alessio Viola per alcune novità nel palinsesto del canale.

Dal 12 giugno 2020, in seconda serata, il già volto di punta di Sky Tg24 sarà alla guida di 20Venti, il nuovo programma di rete che ripercorre gli eventi salienti degli ultimi due decenni.

Ma non solo. Dal prossimo 29, infatti, Viola guiderà anche il nuovo contenitore tv Ogni mattina, per quattro ore di diretta ed insieme alla conduttrice e new entry in squadra Adriana Volpe. Che Viola cominci a farsi strada anche per un eventuale approdo al tg? Vedremo…