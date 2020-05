In molti avevano scommesso sulla sua vittoria ma purtroppo ha dovuto abbandonare la casa del “Grande Fratello Vip” per un grave problema familiare. Una situazione davvero pesante per Adriana Volpe che però ha reagito con forza e coraggio. Eletta dal pubblico la vincitrice morale di questa edizione la presentatrice sta per tornare in TV su TV8 con un nuovo programma di informazione. “Saremo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per aprire finestre sul mondo dell’informazione, dell’intrattenimento e parleremo di storie di vita. Lavoreremo in sinergia con Sky Tg24 e con Alessio Viola, un vero fuoriclasse, vi faremo compagnia per un anno“, ha dichiarato con entusiasmo. Un bel risultato dopo la delusione di essere stata messa da parte dalla RAI a causa dei dissidi con Giancarlo Magalli. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Adriana ha ripercorso la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra i coinquilini con cui ha legato di più c’è il modello Andrea Denver con cui ha instaurato un rapporto d’amicizia molto profondo, spesso oggetto di polemiche e discussioni sui social. Un feeling che ha scatenato però anche dei malumori da parte del marito Roberto. “Roberto ha ammesso di aver avuto attacchi di gelosia e la cosa mi ha parecchio sorpresa, perché avendo vissuto lontani in due città diverse per 14 anni, la gelosia ed un certo tipo di esternazioni, non sono mai state di casa“, ha sentenziato la bella conduttrice mettendo a tacere le malelingue. E a proposito dei prossimi impegni professionali, la Volpe è piena di entusiasmo per la nuova avventura su tv8, ma non escluderebbe – se chiamata – di partecipare come opinionista nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip” programmata per settembre.

Intervista Esclusiva ad Adriana Volpe

Adriana, in che modo ti ha cambiata l’esperienza che hai vissuto all’interno della casa del Grande fratello? Chi avresti fatto vincere?

Il “Grande Fratello” ha rappresentato per me un cambiamento sia personale che professionale. E’ come entrare in una dimensione inedita, dove ogni angolo della propria personalità emerge. E’ stato bellissimo aver avuto l’occasione di mostrarmi esattamente come sono. Sono felice della della vittoria di Paola, meritata e conquistata giorno dopo giorno.

Il pubblico ti ha inondato di affetto. Cosa pensi abbia giocato a tuo favore rispetto all’esperienza nel programma “Pechino Express” a cui hai partecipato due anni fa?

Pechino Express è un reality molto incentrato sulla gara e ci che vede il pubblico è sempre frutto del montaggio che gli autori decidono. Si è sempre di corsa, si vive l’adrenalina nella lotta contro il tempo. Attraverso questo programma si conoscono posti, realtà e popolazioni differenti. Quindi si approfondisce di più la realtà che si osserva che quella dei singoli partecipanti. Il Grande Fratello, invece, ha una diretta h24 , mostra in particolare il carattere e l’anima di ognuno di noi nella sua completezza.

In una diretta Instagram con Patrick hai rivelato di aver provato a scappare due volte prima di entrare nella casa. Ci racconti com’è andata? Perché hai avuto dei ripensamenti?

Affrontare un percorso come quello del Grande Fratello non è semplice, perché ti mette completamente a nudo. Credo sia del tutto naturale avere delle incertezze. Se pensi che prima di entrare nella casa la produzione ci ha chiusi in hotel completamente soli, senza telefono, televisione e contatti con l’esterno per 24 ore, immaginerai quanti pensieri si siano affollati nella mia mente; ho anche pensato di scappare a gambe levate, ma poi la determinazione ha avuto la meglio e ne sono davvero contenta, perché è stata un’esperienza bellissima.

All’interno della casa hai messo a dura prova la gelosia di tuo marito. Era la prima volta che succedeva o anche in passato ci sono stati degli episodi? Ti aspettavi questa sua reazione o l’hai trovata esagerata? Pensi che la distanza abbia in qualche modo influito negativamente?

Credo che il mio comportamento all’interno della casa sia stato del tutto trasparente ed integerrimo. Roberto ha ammesso di aver avuto attacchi di gelosia e la cosa mi ha parecchio sorpresa, perché avendo vissuto lontani in due città diverse per 14 anni, la gelosia ed un certo tipo di esternazioni, non sono mai state di casa.

Sei una delle poche che ha speso belle parole per Antonella Elia. L’hai definita complessa ma autentica. Come hai fatto a tenerla a bada? Non credi che in alcuni atteggiamenti sia stata eccessiva? Mi riferisco in particolare alla bagarre tra lei e Valeria Marini.

Antonella è una persona meravigliosa per le sue mille sfaccettature, ma soprattutto perché è vera. Mi sembra degradante l’espressione “tenere a bada”, credo invece che sia meglio dire “siamo entrate in sintonia” . Nonostante gli scontri, anche dovuti alla convivenza, ci siamo capite, diventando amiche. Per quanto riguarda il rapporto tra lei e Valeria basti considerare che sono due “femmine alfa” (ride) , di grande spessore e carattere, quindi credo fosse inevitabile lo scontro.

Tra i tuoi prossimi impegni professionali la conduzione su Tv8 assieme ad Alessio Viola del programma “Ogni mattina”. Di cosa ti occuperai? Ci racconti com’è nato questo matrimonio?

Sono piena di entusiasmo per la nuova avventura su TV8. Ti anticipo solo che saremo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per aprire finestre sul mondo dell’informazione, dell’intrattenimento e parleremo di storie di vita. Avremo un bellissimo studio, il più grande di Sky e sono parte di una squadra che mi piace definire una vera e propria corazzata di numeri uno. Lavoreremo in sinergia con Sky Tg24 e con Alessio Viola, un vero fuoriclasse, vi faremo compagnia per un anno.

A settembre è stato confermata la nuova edizione del GF Vip condotta da Signorini. Ti piacerebbe fare l’opinionista?

Come ho dichiarato più volte, ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi. Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma.