Torna in tv il documentario “La Nostra Raffaella” dedicato ad una delle più grandi artiste degli ultimi anni. Firmato da Emanuela Imparato, sarà raccontata una Carrà inedita con voci e testimonianze di volti noti e personalità artistiche che l’hanno conosciuta. Vediamo insieme quando andrà in onda e chi saranno le persone presenti nel documentario.

“La nostra Raffaella”, quando in tv

A tre anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà (avvenuta il 5 luglio 2021), la Rai ha deciso di omaggiare l’artista rimandando in onda un documentario che riguarda la sua vita professionale e privata. Scritto e diretto da Emanuela Imparato, “La nostra Raffaella” è prodotto da Rai Doc e Giannandrea Pecorelli per Aurora Film con la collaborazione di Rai Teche. L’appuntamento con il documentario è per sabato 5 ottobre 2024 in prima serata su Rai3 alle 21.30.

Si tratta di 86 minuti che ripercorrono la vita dell’icona pop conosciuta in tutto il mondo attraverso le testimonianze di persone che l’hanno conosciuta da vicino. Sentiremo i racconti di Bruno Vespa, Enzo Paolo Turchi, Irene Ghergo, Maria Grazia Cucinotta, Noemi Bianca Guaccero, Alessandro Greco e Giovanni Benincasa.

Come spiegato da Emanuela Imparato:

“Ho capito che il segreto del successo planetario di Raffaella, è stato quello di essere rimasta sempre fedele a sé stessa e al suo pubblico, mettendo lo spettacolo, come ogni vero artista, al di sopra di ogni cosa. Ha ragione Enzo Paolo Turchi quando dice che Raffaella non è morta, è in tournée“.

Le interviste nelle Teche Rai

Durante il documentario verranno mostrate anche delle interviste nelle quali Raffaella Carrà si racconta. Grazie alle immagini contenuti nel repertorio delle Teche Rai, sentiremo l’artista rispondere alle domande di Biagi, Fazio, Costanzo, Mollica, Minoli e Vespa.

Un viaggio nel tempo ripercorrendo la sua carriera professionale nell’emittente pubblica. Raffaella Carrà, come recita il promo Rai, era ed è: “Semplice, iconica, empatica, trasgressiva, diva e unica“. Un appuntamento quindi da non perdere per conoscerla meglio dagli anni ’50 a oggi.