Alberto Angela torna con una nuova edizione di “Noos – L’avventura della conoscenza”. Il programma, dedicato alla divulgazione scientifica, è pronto a farci scoprire altre curiosità riguardanti il mondo della medicina, dello spazio e dell’attualità. Scopriamo insieme le anticipazioni e quando andrà in onda in tv.

Alberto Angela conduce “Noos – L’avventura della conoscenza”: quando in tv

“Noos – L’avventura della conoscenza” è pronto a tornare con una nuova imperdibile edizione. Al timone c’è sempre Alberto Angela che ha preso l’eredità di suo padre, storico conduttore di “Superquark”.

Ma quando vedremo la nuova edizione del 2026 di “Noos – L’avventura della conoscenza”? Il programma andrà in onda a partire dal 13 luglio, in prima serata su Rai1 alle ore 21.40. Sarà possibile rivederlo anche in streaming su RaiPlay.

Dalla genetica all’archeologia, passando per l’innovazione tecnologica e ambientale, Alberto Angela guiderà lo spettatore alla scoperta del mondo anche grazie a diverse rubriche curate da specialisti del settore. Al momento la Rai non ha comunicato il numero di puntate di “Noos – L’avventura della conoscenza”.

Curiosità sul programma di divulgazione scientifica

Lo scorso anno, “Noos – L’avventura della conoscenza” ha fatto registrare ascolti che hanno sfiorato i due milioni di spettatori. Si tratta di un programma ideato da Alberto Angela e prodotto da Rai Cultura che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica verso tematiche complesse.

Scritto con Fabio Buttarelli e con Luca Di Ciaccio, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro, Emilio Quinto e Fabio Roberti, vede la regia di Gabriele Cipollitti. Il nome ‘Noos’ deriva dall’immaginaria astronave usata in ‘Viaggio nel cosmo‘, serie dedicata all’esplorazione dell’Universo, condotta da Piero e Alberto Angela e trasmessa su Rai 1 nel 1998. Una scelta voluta da parte del conduttore che segna un legame e un ponte con il passato.

Non perdere l’appuntamento con la prima puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza“, in onda dal 13 luglio 2026 in prima serata su Rai1.