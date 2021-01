Si sta girando a Venezia una fiction per la Rai con Vittoria Puccini che si chiama “Non mi lasciare”. Vi riportiamo tutte le news su questo nuovo progetto dell’attrice toscana, che sarò un racconto giallo pieno di suspense e colpi di scena.

Non mi lasciare, nuova fiction Rai con Vittoria Puccini

Il primo ciak della fiction è stato battuto a metà gennaio 2021, di fronte alla Stazione di Santa Lucia nel cuore della città che riposa sulla Laguna. Ad attendere la Bella Vittoria molti fotografi, per questa prima scena che segna l’arrivo nella città lagunare del suo personaggio Elena Zanin, vicequestore della Polizia di Stato che però opera principalmente a Roma.

Certo girare determinate scene, in una città completamente deserta per via della pandemia sarà una passeggiata per la produzione, che dopo la città di Venezia si sposterà in altre location vicine alla città lagunare. Ma di che cosa parlerà la fiction, e chi sarà in coppia con la Puccini? Vediamo di scoprirlo assieme con qualche succosa anticipazione della fiction Rai.

Trama di “Non Mi Lasciare”, di cosa parla?

Non mi lasciare” è una fiction che tratta un tema scottante: la pedo-pornografia online. La protagonista, Elena Zonin è vicequestore del Servizio centrale operativo di Roma e si occupa di indagare sull’omicidio di un ragazzino che porterà alla luce una realtà inquietante. Vittoria Puccini, attrice molto intensa che abbiamo già visto in molte altre fiction di successo come “Mentre ero via”, “Il Processo”, e l’Indimenticabile “Elisa di Rivombrosa”, tornerà sul piccolo schermo anche con un’altra fiction che si intitola “La Fuggitiva”.

In questa fiction, “Non Mi Lasciare”, Vittoria Puccini è protagonista di un altro giallo che stavolta è ambientato a Venezia. Cosa si cela dietro l’uccisione del ragazzino? Chi è coinvolto? Qual è il quadro generale dell’indagine?

La città di Venezia avrà un peso doppio per Elena, perché ritornerà in quella città da cui era fuggita molti anni prima e dove ritrova Daniele, con il quale ha avuto una intensa storia d’amore, ma che ora è sposato con la sua ex migliore amica, Giulia.

Elena Zonin, vicequestore del Servizio centrale operativo di Roma ha un figlio, che si chiama Diego, nato da una relazione del passato che aveva deciso di buttarsi alle spalle. Ma il passato sembra risucchiarla nuovamente perché a distanza di anni rincontra un suo vecchio amore, Daniele, che nel frattempo è diventato ispettore di Polizia, con il quale si troverà quindi a lavorare fianco a fianco nell’ indagine di cui è consulente.

Non mi Lasciare: un giallo con dei risvolti rosa

Elena e Daniele, mettendo da parte i loro sentimenti e le loro questioni irrisolte si troveranno a lavorare fianco a fianco nello svolgimento delle indagini, in una location bellissima e romantica come la città lagunare. Attraversando Venezia e le atmosfere sospese e rarefatte del Polesine, si ritroveranno a scoprire i segreti nascosti di quella città ma anche quelli celati in fondo al loco cuore per più di vent’anni. Insomma, attraverso le indagini di un omicidio la protagonista farà anche un viaggio a ritroso nel suo passato e una lunga introspezione la porterà a risolvere degli interrogativi che l’hanno lacerata per anni.

Non mi lasciare: Cast, attori, personaggi e regia della fiction Rai

La regia della fiction è affidata a Ciro Visco e ci terrà compagnia in prime time per 8 serate, molto probabilmente, tra l’autunno 2021 e la nuova stagione televisiva 2022. Le riprese sono iniziate da poco e la location scelta è la bellissima città di Venezia. Non mi lasciare, è una produzione Paypermoon Italia Srl. Oltre a Vittoria Puccini nel cast troviamo Alessandro Roia, Eugenio Franceschini e Sarah Felberbaum. Quest’ultima, nel cast di “Non Mi Lasciare” presterà il volto a Giulia, migliore amica di Elena e attuale compagna di Daniele.

Alessandro Roia invece sarà presumibilmente Daniele, mentre Eugenio Franceschini sarà un collega poliziotto. Con loro la Puccini ha girato la sua prima scena nel Canal Grande di fronte alla Stazione Santa Lucia.

Varrà la pena attendere la messa in onda di Non mi Lasciare, che si preannuncia un prodotto interessante e che esula dalle fiction melò, dove il tema centrale è solo la storia d’amore. Un giallo dalle tinte forti con un risvolto romantico.