Non dirlo al mio capo questa sera, domenica 14 giugno 2020, non va in onda. Ecco spiegato il motivo dell’assenza su Rai 1 della terza puntata in replica della fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Rai e Mediaset, anche se siamo a metà giugno, si continuano a sfidare senza sosta e per questo motivo negli ultimi giorni sono stati apportati alcuni cambiamenti ai palinsesti delle due ammiraglie avversarie.

Perché Non dirlo al mio capo stasera non va in onda?

Dopo settimane e settimane, in cui lo abbiamo visto prima nei panni del dottor Conforti e poi in quelli dell’avvocato Vinci, questa domenica sera sarà all’insegna dell’assenza di Lino Guanciale. Come faranno tutte le sue fan? Ebbene sì. C’è stato un importante cambio di programmazione per quanto riguarda la prima serata di Rai 1. Niente messa in onda di Non dirlo al mio capo. La fiction, seppur in replica, continuerà la sua regolare programmazione da domenica prossima.

Insomma, nonostante la pausa di una settimana, Vanessa Incontrada e Lino Guanciale torneranno ad essere protagonisti delle domeniche sera del pubblico di Rai 1.

Oggi, però, 14 giugno 2020, al loro posto vi sarà Carlo Conti. Il conduttore farà debuttare un nuovo show che poi occuperà la serata del venerdì.

Tutti i cambi di programmazione: da Conti a Maria De Filippi

Quindi ricapitoliamo tutti i cambi di programmazione. Questa sera, domenica 14 giugno 2020, non andrà in onda Non dirlo al mio capo e al suo posto debutterà lo show di Carlo Conti con: Massimo Ranieri e Roberto Mancini oltre ad: Alessandro Siani, Christian De Sica, Flavio Insinna, Serena Autieri, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta.

La seconda puntata di Top Dieci andrà in onda venerdì prossimo. Per questo motivo Mediaset ha cambiato la propria programmazione e contro-programmato la replica di Tu si que vales che, fino a settimana scorsa, andava in onda ogni mercoledì sera.