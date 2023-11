La serie TV “Noi siamo leggenda” è una produzione Rai 2 la cui prima puntata (composta da 2 episodi) è andata in onda ieri sera su Rai 2. Le puntate della fiction, come spesso accade, vengono caricate sulla piattaforma streaming Raiplay non appena finiti i singoli episodi. Il servizio è gratuito e non richiede alcuna quota d’iscrizione. Vi basterà registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app e accedere poi inserendo i dati richiesti.

Noi Siamo Leggenda, come vedere la serie tv in streaming su RaiPlay

La serie tv di genere teen drama a tinte fantasy è diretta da Carmine Elia, regista di “Mare Fuori” e “Sopravvissuti”. Nata da un’idea di Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve, è una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures, prodotta da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video. Il teen drama racconta le storie di un gruppo di cinque adolescenti che scoprono improvvisamente di essere dotati di superpoteri.

La prima stagione della serie è composta da 12 episodi della durata di 50′ minuti. Rai2 trasmette 2 episodi alla volta in prima serata per sei settimane: dal 22 novembre al gran finale previsto per mercoledì 27 dicembre. Il progetto prevede anche l’uscita di un fanbook edito da Rai Libri in uscita dal 12 dicembre: una carrellata di foto di scena e di scatti rubati dal backstage più una selezione di quiz e giochi enigmistici.

Per vedere in streaming tutti gli episodi della serie tv basta collegarsi a questo link.