Mara Venier e Loretta Goggi insieme per condurre la serata evento Unicef trasmessa in prima serata stasera, mercoledì 22 novembre, su Rai1. Una puntata speciale con la partecipazione di tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo per una serata all’insegna della solidarietà.

NOI E su Rai1: ospiti della serata Unicef 2023

Mercoledì 22 novembre 2023 dalle ore 21.30 va in onda “NOI E“, la serata speciale Unicef trasmessa dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma e condotta da Mara Venier e Loretta Goggi in prima serata su Rai1. Una serata di grande spettacolo con la Rai che tende una mano a Unicef per sostenere la sua raccolta fondi, per far conoscere le sue attività in favore dell’infanzia al grande pubblico. Un appuntamento con la solidarietà che vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti del mondo della televisione e dello spettacolo pronti a raccontarsi, ma anche a far riflettere e divertire il pubblico.

Tra gli ospiti della serata Unicef su Rai1 ci sono: Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Raoul Bova e Nino Frassica accompagnato dalla chitarra da Tony Canto. Non mancheranno i momenti musicali con la presenza di: Francesco Gabbani, Paola e Chiara e Michele Bravi. E ancora: Federica Pellegrini e Fabio Rovazzi. A rappresentare la Guardia Costiera Italiana il portavoce Sandro Cosimo Nicastro e il soccorritore marittimo Antonino Baglio. Invece per Unicef Italia ci sarà l’intervento del Direttore Generale Paolo Rozera, del portavoce Andrea Iacomini e della Presidente Carmela Pace.

Loretta Goggi e Mara Venier “madrine” serata Unicef su Rai1: come donare

Durante lo speciale appuntamento con la solidarietà di “NOI E” per Unicef, Loretta Goggi e Mara Venier condurranno gli spettatori nel mondo Unicef, negli occhi dei tanti e tanti bambini che hanno bisogno dell’attenzione di tutti. Durante le varie interviste il punto di partenza sarà il sogno, quello che ciascuno aveva da bambino, quello che ha dimenticato o coltivato, ma di cui si è comunque nutrito per arrivare ad essere quello che è. Del resto sono i sogni che, ancora oggi, scuotono l’anima.

Spazio anche alle testimonianze filmate delle missioni Unicef in vari angoli del mondo: dall’Afghanistan, alla Turchia, alla Libia, alle coste italiane e al braccio di Mediterraneo che separa l’Italia dall’Africa. Un viaggio alla (ri)scoperta del disagio, della sofferenza dei più piccoli. Ricordiamo che Unicef opera in 190 Paesi del mondo, cercando di portare assistenza, aiuti concreti, conforto ai bambini e alle loro madri. Per fare questo ha bisogno dell’aiuto di tutti. Per chi volesse donare è possibile farlo: