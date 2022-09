Dopo anni di successo a Mediaset, Nicola Savino ha detto addio all’azienda del Biscione per una nuova avventura televisiva che lo vedrà protagonista su Tv8. Un addio che è dispiaciuto tantissimo a fan e colleghi, ma che potrebbe rivelarsi solo un arrivederci.

Nicola Savino: i motivi dell’addio a Mediaset

Per Nicola Savino si avvicina il debutto a Tv8. Il conduttore ed opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi ha lasciato Mediaset per lanciarsi in nuove sfide. Una scelta non semplice visto che ha lasciato la conduzione di programmi cult come “Le Iene” e “Back To School” per confrontarsi con il mondo dei game show. A Tv8, infatti, Savino sarà il padrone di casa del quiz televisivo “100% Italia” in partenza dal prossimo 12 settembre 2022. Ma cosa l’ha spinto a lasciare l’azienda del Biscione?

A rivelarlo è stato proprio Savino dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: ”

Da quando ho iniziato a fare tv sogno di accompagnare il pubblico all’ora di cena perchè tradizionalmente è un momento intimo e felice, quando tutta la famiglia è unita. Questa è stata la leva, il motore della mia decisione.

Nicola Savino: “gli ultimi anni a Mediaset sono” stati meravigliosi

Non solo, Nicola Savino ha anche sottolineato come gli ultimi anni trascorsi a Mediaset siano stati intensi, ma bellissimi.

“Gli ultimi anni sono stati meravigliosi e ho lasciato mantenendo buoni rapporti in vista di questa nuova sfida alle porte” – ha detto Savino che lascia la porta socchiusa ad un papabile ritorno a Mediaset. Sulla decisione di approdare a Tv8 ha detto:

Giocando con il nome del canale Tv8 ho detto che ho deciso in otto secondi. In realtà è stato un travaglio lungo ben otto mesi, con vari abboccamenti e a un corteggiamento serrato.

Il conduttore ha poi confrontato le due reti precisando: “è come passare dall’esercito a un piccolo commando, c’è un po’ più di agilità e la rete per il suo profilo di freschezza mi somiglia. Il rischio c’è ma sono pronto!”. Infine sul nuovo programma “100% Italia” ha anticipato: “si imparerà anche qualcosa sugli italiani. Conosceremo meglio noi stessi e le nostre abitudini, i nostri gusti, ciò che pensiamo“.