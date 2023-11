Tutte le serie tv, i film e le novità in uscita a novembre 2023 su Netflix: da Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek a The Crown 6. Un mese davvero importante per la piattaforma di streaming più diffusa al mondo che arricchisce il catalogo con tantissimi nuovi titoli. Ecco la lista completa.

Netflix, novembre 2023: le uscite da non perdere

La piattaforma streaming di Netflix ha ufficializzato tutte le novità in arrivo dal 1 novembre 2023. Tantissime serie tv, ma anche film in anteprima assoluta come “Nuovo Olimpo” diretto da Ferzan Özpetek e “The Killer” di David Fincher. Da segnalare poi tra le serie tv, “SuburraEterna” dall’universo Suburra e la stagione finale di “The Crown”. Due i documentari più attesi: “Sly” su Sylvester Stallone e la miniserie su Robbie Williams. Da segnalare poi il reality show ispirato a Squid Game dal nome “Squid Game: la sfida”.

Ma entriamo nel dettaglio. Tra i titoli più attesi di novembre 2023 in uscita su Netflix c’è sicuramente “Tutta la luce che non vediamo“, la serie composta da 4 episodi e tratta dal romanzo di Anthony Doerr premiato ai Pulitzer. La storia parla di Marie-Laure, una ragazza francese cieca, in fuga con il papà Daniel LeBlanc da Parigi occupata dai nazisti. Un lungo viaggio ricco di colpi di scena. Da segnare in agenda il giorno 16 novembre con la prima parte di The Crown 6, la serie giunta al gran finale. Lady Diana e Dodi Al Fayed muoiono in un incidente stradale con il futuro sempre più a rischio. Sempre a novembre arriva l’attesissimo reality show “Squid Game la sfida” che vede un gruppo di 456 concorrenti in carne e ossa contendersi il montepremi finale di 4,56 milioni di dollari.

Infine due anteprime davvero speciali: “Nuovo Olimpo“, il nuovo film diretto da Ferzan Ozpetek e “The Killer” film diretto da David Fincher con protagonista Michael Fassbender.

Tutte le serie tv in uscita su Netflix a novembre 2023

Misteri della fede dal 1 novembre (docu-serie)

Tutta la luce che non vediamo dal 2 novembre (miniserie)

Onimusha dal 2 novembre (anime)

Un raggio di sole al giorno dal 3 novembre (serie drammatica)

Selling Sunset dal 3 novembre (reality)

Ferry: La serie dal 3 novembre (serie drammatica)

Blue eye samurai dal 3 novembre (anime)

L’affaire Bettencourt: uno scandalo miliardario dall’8 novembre (docu-serie)

Escaping Twin Flames: in fuga dall’amore eterno dall’ 8 novembre (docu-serie)

At the moment – 10 storie d’amore dal 10 novembre (serie romantica)

Fame After Fame dal 10 novembre (reality)

Suburræterna dal 14 novembre (serie drammatica)

Come diventare boss della criminalità dal 14 novembre (docu-serie)

The Crown 6, parte 1 dal 16 novembre (serie drammatica)

Scott Pilgrim: La serie dal 17 novembre (anime)

Squid Game: La sfida dal 22 novembre (reality)

Una famiglia quasi normale dal 24 novembre (thriller)

Love Like a K-Drama dal 28 novembre (reality)

Obliterated – Una notte da panico dal 30 novembre (azione)

Tutti i film in uscita su Netflix a novembre 2023