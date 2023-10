Grande attesa per l’ultimo capitolo di The Crown 6 su Netflix. La serie, che narra la storia della monarchia inglese da quando la Regina Elisabetta salì sul trono, è arrivata alla fine con la sesta stagione. Scopriamo insieme quando sarà possibile vederla sulla piattaforma di streaming.

The Crown 6, l’ultima stagione divisa in due parti

Tutto pronto per The Crown 6. Netflix ha finalmente annunciato l’uscita della serie che sarà divisa in due parti: la prima a metà novembre e la seconda a un mese di distanza. Saranno raccontati i momenti più duri del lungo regno della regina Elisabetta nel periodo che va dalla fine degli anni Novanta ai primi del 2000, segnati dalla tragica morte di Lady Diana che sconvolse l’opinione pubblica. The Crown 6 avrà quattro episodi che saranno disponibili dal 16 novembre 2023, mentre gli ultimi dal 14 dicembre.

Confermato il cast dell’ultima stagione con Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta. The Crown nel corso degli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti come miglior serie drammatica e sono stati premiati anche i suoi attori come Olivia Colman e Claire Foy. Sui social sono state diffuse anche le prime immagini della nuova stagione.

La Trama della sesta stagione

In The Crown 6 vedremo l’amore nato tra la Principessa Diana e Dodi Fayed. Seguirà un momento difficile quando la famiglia reale inglese dovrà sopravvivere alla sua morte. Peter Morgan e i produttori hanno assicurato che l’incidente sarà affrontato con “grande delicatezza e rispetto”. Verrà poi mostrata la storia d’amore tra il principe William e Kate Middleton. Assisteremo anche al giubileo della Regina Elisabetta organizzato nel 2005 e al matrimonio tra Carlo e Camilla, il futuro della monarchia.

Mentre si stava girando l’ultima stagione, arrivò la notizia della morte della regina. I produttori hanno assicurato che ci sarà un suo ricordo. Alcune indiscrezioni parlano di tutte le attrici che l’hanno interpretata nel corso della serie, riunite in un video speciale.