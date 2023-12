Netflix, le classifiche di film e serie tv di maggior successo del 2023

Non è ‘Mare Fuori‘ la serie di maggior successo del 2023, nel nostro paese, su Netflix. La società statunitense che opera nella distribuzione streaming via Internet ha diffuso i dati relativi ai film, alle serie televisive e agli altri contenuti d’intrattenimento a pagamento dell’ultimo anno. Vediamo insieme qual è stato il titolo preferito dagli italiani.

Netflix, quali sono le serie tv di successo del 2023 in Italia?

È la prima volta che la piattaforma di streaming rende pubblici i dati sulla fruizione del suo catalogo (che per ora riguardano solo il primo semestre del 2023). Il rapporto copre più di 18.000 titoli, che rappresentano il 99% di tutte le visualizzazioni su Netflix, e sarà pubblicato due volte l’anno.

Una scelta dovuta sia per una maggiore trasparenza da parte del fruitore sia per mostrare i risultati agli inserzionisti dato che nell’ultimo anno sulla piattaforma è stata introdotta la pubblicità. Tra le più amate e viste nel nostro paese, a sorpresa, figura ‘La legge di Lidia Poet‘ che vede nel cast la presenza di Matilda De Angelis ed Eduardo Scarpetta. La serie ha totalizzato 85.000.000 ore di visualizzazione e si classifica al 127 posto a livello globale.

Sul podio per il nostro paese ci sono il film ‘Il mio nome è Vendetta‘ con Alessandro Gassmann (31.100.000 ore viste) e ‘Mare Fuori‘ (31.000.000 ore viste). Quarto posto per il film ‘Era ora‘ di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Barbara Rochi che ha totalizzato 30.800.000 ore viste.

La classifica globale Netflix

Il rapporto, chiamato ‘What we watched’ (tradotto ‘Cosa abbiamo visto’), svela anche qual è stata la serie Netflix a livello globale di maggior successo nei primi sei mesi dell’anno. I circa 250 milioni di abbonati hanno preferito il thriller politico dal titolo ‘The Night Agent‘ con Peter Sutherland che ha totalizzato ben 812 milioni di ore. Al secondo posto troviamo la seconda stagione di ‘Ginny & Georgia‘ (665.100.000 ore viste), al terzo ‘The Glory‘ (622.800.000 ore viste), al quarto ‘Mercoledì‘ (507.700.000 ore viste). Quinto posto per ‘La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton‘ (503.000.000 ore viste). Seguono ‘You 4‘, ‘La Reina del Sur 3‘, ‘Outer Banks 3‘ e ‘FUBAR‘ (con Arnold Schwarzenegger).

Su Netflix i fruitori preferiscono le serie al punto che in classifica il primo film più visto figura addirittura al 14esimo posto. Si tratta di ‘The Mother‘ con Jennifer Lopez per 249.900.000 di ore viste.