Margherita Vicario, che nella serie TV ‘Nero a Metà’ ha interpretato Cinzia Repola, ci ha confermato durante una recente intervista al Giffoni Film Festival che al momento non è prevista una quarta stagione della serie TV con protagonista Claudio Amendola.

Nero a Metà 4 si farà? Margherita Vicario: “so che non ci sarà più”

Abbiamo chiesto a Margherita Vicario nel corso di una intervista se ci sarà una nuova stagione di Nero a Metà, la quarta. L’attrice e regista ha risposto cosi ai nostri microfoni:

“So che non ci sarà più, sono state tre stagioni bellissime nonostante avesse un grande successo di pubblico. Sono cambiati un po’ i programmi”.

Nonostante il formato della serie permetta ulteriori sviluppi, al momento non ci sono conferme ufficiali. Gli impegni del cast principale, come Claudio Amendola coinvolto in nuovi progetti come “Il Patriarca” e il ritorno di “I Cesaroni”, rallentano la produzione. Anche Rosa Diletta Rossi è impegnata con “Maria Corleone” su Canale 5.

I fan dovranno attendere ulteriori aggiornamenti da Rai Fiction anche se la risposta della Vicario sembra essere netta. Staremo a vedere.