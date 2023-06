Sabato 3 Giugno su Nove in prima serata, va in onda un thriller poliziesco che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima inquadratura, Nemico pubblico.

Del resto già la coppia di attori protagonisti, gli affiatatissimi Will Smith e Gene Hackman, costituiscono di per sé una garanzia di successo. Vediamo trama, cast e curiosità sul film diretto da Tony Scott nel 1998.

Nemico pubblico: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di Nemico pubblico. Un giovane avvocato, per puro caso, si ritrova fra le mani una registrazione che incastra i servizi segreti per l’assassinio di un noto esponente politico. Ovviamente fanno di tutto per toglierlo di mezzo, ma inaspettatamente il professionista trova l’aiuto di un ex agente.

Riguardo all’ottimo cast che dà forma e sostanza alla pellicola, oltre a Gene Hackman e Will Smith troviamo anche Jon Voight e Regina King.

Curiosità sul film

Vediamo infine alcune curiosità su Nemico pubblico: