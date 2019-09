Grandi novità nel sabato sera di Rai2 che punta sulle serie tv di genere poliziesco con la messa in onda di NCIS e FBI. Ecco la data di partenza e le anticipazioni sulle due serie americane.

NCIS 16 stagione, la serie tv torna su Rai 2

Al via da sabato 7 settembre 2019 le nuove serie NCIS e FBI in prima serata su Rai 2. La rete, diretta da Carlo Freccero, ha rivoluzionato il palinsesto del prime time con la messa in onda dei nuovi episodi di due delle serie di genere poliziesco – azione più seguite degli ultimi anni.

Si comincia dalle ore 21.05 con i nuovi episodi di NCIS che tornano in esclusiva per la gioia dei tantissimi fan che lo scorso giugno ha visto interrompersi all’improvviso la messa in onda degli episodi della sedicesima stagione. Rai 2 ha pensato bene di riprendere la serie lì dove era stata interrotta con la seconda parte degli episodi finora inediti per il pubblico italiano.

FBI, la serie tv su Rai 2: ecco quando

Stessa sorta anche per FBI, la serie con protagonista OA (interpretato da Zeeko Zaki), che torna da sabato 7 settembre alle ore 21.50 con i nuovissimi episodi. Anche FBI era stata trasmessa e poi interrotta da Rai2, che ripropone nel palinsesto autunnale entrambi i titoli che per l’occasione slittano rispetto alla consueta programmazione: non più la domenica, ma il sabato sera.

La realizzazione della serie FBI è un sogno che si realizza per l’ideatore Dick Wolf, produttore televisivo vincitore di un Emmy Award, che ha lavorato a serie televisive cult come “Miami Vice” e “Law & Order”.

“Creare questa serie per me è un sogno che si realizza. Sono cresciuto nell’adorazione di mio zio, che era un agente FBI negli Anni 60, e grazie a lui ho conosciuto molti agenti e capito che il loro mondo, dal punto di vista umano, è molto più vario di quello che il pubblico è abituato a pensare. Ed è questo che cercheremo di mostrare nel telefilm” ha detto Dick Wolf durante un’intervista.