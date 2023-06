Sabato 3 Giugno in prima serata su Rete 4 (inizio ore 21.25 circa), va in onda Nati con la camicia, divertente film commedia con protagonista l’inossidabile coppia Bud Spencer e Terence Hill. Fra scazzottate e simpatiche gag, la pellicola assicura un’ora e 40 minuti di leggerezza adatti a tutta la famiglia. Probabilmente avrete visto Nati con la camicia decine di volte, ma scommettiamo che non sapete di chi fanno al parodia Hill e Spencer? Ve lo sveliamo di seguito.

Nati con la camicia: la trama in breve e il cast

Ripercorriamo brevemente la trama di Nati con la camicia.

Scambiati per agenti della Cia, un galeotto e un balordo vengono incaricati di sgominare una potente organizzazione criminale. Anche se sembra incredibile, alla fine ci riescono.

Per quanto riguarda il cast, oltre agli affiatati e bravissimi Bud Spencer e Terence Hill, troviamo anche, fra gli altri, Buffy Dee, David Huddleston, Riccardo Pizzuti, Faith Minton, Dan Rambo, Susan Teesdale, Dan Fitzgerald, Giancarlo Bastianoni e Harold Bergman.

Ecco a chi fa la parodia il film

Anche se possono sembrare del tutto antitetici rispetto al personaggio in questione e, in effetti, lo sono, in Nati con la camicia Bud Spencer e Terence Hill si sono divertiti a fare la parodia di una delle saghe più famose e di maggior successo della storia del cinema mondiale. Ci stiamo riferendo niente di meno che a James Bond, lo 007 più celebre e sexy che si sia mai visto.

Anche qui, fra scazzottate e buffi effetti speciali, compaiono malvagi vestiti da camerieri, un sottomarino nucleare e una navetta spaziale proprio come nel franchise che ha reso celebre il mitico Sean Connery, sebbene qui l’atmosfera sia decisamente meno seria!

Qualche curiosità sul film

Vediamo infine alcune curiosità su Nati con la camicia: