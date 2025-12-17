La Supercoppa Italiana 2025 entra subito nel vivo con una semifinale di altissimo profilo. Napoli e Milan si affrontano in una sfida che vale l’accesso alla finale del torneo e che mette in palio non solo il prestigio del trofeo, ma anche un ritorno economico significativo in un contesto internazionale di grande visibilità. Il formato delle Final Four, confermato anche per questa edizione, rende ogni partita decisiva e senza appello: sbagliare non è consentito.

Napoli-Milan di Supercoppa Italiana 2025: quando si gioca

La semifinale tra Napoli e Milan, valida per la Supercoppa Italiana 2025, si disputerà Giovedì 18 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:00 italiane.

La sede della partita

Il match andrà in scena all’Al-Awwal Park, noto anche come King Saud University Stadium, situato a Riyad, in Arabia Saudita. L’impianto, casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ospiterà l’intera competizione e rappresenta una delle strutture più moderne del panorama calcistico medio-orientale.

Napoli-Milan: dove vederla in TV e streaming

La partita Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta e in chiaro, consentendo a tutti i tifosi di seguire l’evento senza costi aggiuntivi.

L’incontro sarà visibile su Italia 1, con collegamento a partire dal pre-partita e ampia copertura dedicata all’evento. La semifinale sarà disponibile anche in streaming attraverso:

Mediaset Infinity

Sito ufficiale di Sportmediaset

Soluzioni ideali per seguire la gara da dispositivi mobili, smart TV, tablet e PC.

Qual è il montepremi della Supercoppa Italiana?

La Supercoppa Italiana mette in palio un bottino senza precedenti. Per l’edizione in corso, il valore complessivo dei premi raggiunge quota 22,5 milioni di euro, una cifra che conferma la crescita economica e internazionale della competizione.

Ogni club partecipante beneficia innanzitutto di un gettone di presenza pari a 2,4 milioni di euro, garantito indipendentemente dal risultato finale. Chi arriva fino all’ultimo atto del torneo ma non riesce a conquistare il trofeo riceve comunque un premio rilevante, pari a 6,7 milioni di euro.

Il premio più consistente è naturalmente riservato alla squadra che vince la Supercoppa: il club campione porta a casa 9,5 milioni di euro, a cui si aggiunge un ulteriore bonus da 1,5 milioni legato alla partecipazione a un’amichevole contro la vincitrice della Supercoppa d’Arabia. Un incentivo che rende il successo non solo prestigioso dal punto di vista sportivo, ma anche estremamente vantaggioso sul piano economico.

Una semifinale dal peso specifico elevato

Napoli-Milan non è solo una semifinale: è uno scontro tra due squadre con ambizioni alte e storie recenti molto diverse, chiamate a misurarsi in un contesto che amplifica pressione e posta in palio. Con il pass per la finale e un montepremi che può arrivare fino a 11 milioni di euro, la Supercoppa Italiana 2025 promette di partire col botto.