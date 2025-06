È iniziato il conto alla rovescia per le fasi finali di Musicultura 2025, la XXXVI edizione del festival della canzone popolare e d’autore italiana che si terrà a Macerata dal 17 al 21 giugno. Un evento culturale tra i più prestigiosi d’Italia, che si concluderà con due serate spettacolari, il 20 e 21 giugno, nella magica cornice dello Sferisterio.

La manifestazione sarà seguita dalla Rai, main media partner dell’iniziativa, attraverso un’ampia copertura su Rai Radio1, Rai2, Rai TGR, Rainews24, Rainews.it, Rai Italia e RaiPlay.

Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio alla conduzione

La conduzione delle due serate conclusive è affidata a Carolina Di Domenico e, per la prima volta, a Fabrizio Biggio. Sul palco dello Sferisterio saliranno artisti del calibro di Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Tricarico e Valerio Lundini.

Gli otto vincitori di Musicultura 2025: nomi, città e brani

Ad affiancarli ci saranno gli otto giovani vincitori della XXXVI edizione, selezionati tra oltre 2.300 candidati:

Alessandra Nazzaro (Napoli) – Ouverture

Elena Mil (Milano) – La ballata dell’inferno

Frammenti (Treviso) – La pace

Ibisco (Bologna) – Languore

ME, JULY (Benevento) – Mundi

Moonari (Roma) – Funamboli

Abat-jour (Rieti) – Oblio

Silvia Lovicario (Nuoro) – Notte

Il direttore artistico Ezio Nannipieri ha sottolineato l’autenticità espressiva di questi artisti: “In tempi di canzoni rimasticate, questi ragazzi ci regalano una lezione di pulizia emotiva ed espressiva”.

Un percorso di selezione rigoroso e partecipato

Il percorso di selezione è iniziato a novembre 2024 con l’ascolto di 2.352 brani, culminato nelle Audizioni Live al Teatro Lauro Rossi di Macerata: dieci serate sold out seguite in streaming da oltre 2 milioni di utenti. I 16 finalisti sono stati poi proclamati in diretta su Rai Radio1 e raccolti nella compilation ufficiale distribuita da EgeaMusic e su tutte le piattaforme digitali.

Un Comitato di Garanzia d’eccellenza

Gli otto vincitori sono stati scelti da un prestigioso Comitato Artistico di Garanzia, che comprende nomi come Claudio Baglioni, Carmen Consoli, Vasco Rossi, Cristina Donà, Ermal Meta, Giorgia, Ron, Paola Turci, Roberto Vecchioni e tanti altri. Una giuria nata nel 1990 con le firme di Fabrizio De André e Giorgio Caproni.

Premi, concerti e dirette: cosa succede nelle serate finali

Il vincitore assoluto, decretato dal pubblico dello Sferisterio, riceverà il Premio Banca Macerata da 20.000 euro. In palio anche:

Targa della Critica Piero Cesanelli (€ 3.000)

Premio Nuovo Imaie (€ 10.000) per un tour

Premio PMI (€ 2.000) per il miglior progetto discografico

Premio Miglior Testo (€ 2.000)

Premio Grotte di Frasassi (€ 2.000 + residenza artistica)

Premio “La Casa in riva al Mare” (€ 2.000), assegnato da una giuria di detenuti

Le serate saranno trasmesse in diretta su Rai Radio1 e diventeranno uno speciale TV in onda a luglio, con la regia di Duccio Forzano, diffuso anche da Rai Italia.

La Controra: il festival nel festival dal 17 al 21 giugno

Dal 17 al 21 giugno Macerata ospiterà La Controra, il festival nel festival con eventi gratuiti in centro città: concerti, incontri, recital e mostre. Ad aprire sarà Simone Cristicchi, in dialogo con Andrea Scanzi, per celebrare i 20 anni dalla sua vittoria a Musicultura.

Tra gli ospiti: Niccolò Fabi, Pop X, Franco Godi, DonPasta, Roberta Giallo, Danila Satragno, Silvia Cecchi, Giorgiomaria Cornelio e molti altri.

Una novità del 2025 è il format Refresh, dedicato agli ex vincitori del festival: protagonisti saranno Yosh Whale, The Snookers, Nico Arezzo e Anna Castiglia