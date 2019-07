Tutto pronto per l’evento Musicultura 2019, che quest’anno compie 30 anni di attività. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del Festival della Canzone Popolare e d’Autore in programma in prima serata su Rai3.

Musicultura 2019, programma

La città di Macerata ha ospitato anche quest’anno il Festival della Canzone Popolare e d’Autore conosciuto con il nome di Musicultura Festival. Giunto alla sua trentesima edizione, il Festival sarà trasmesso in prima serata il prossimo 27 luglio 2019 su Rai3. Padroni di casa Enrico Ruggeri e Natasha Stefanenko a cui toccherà il compito di presentare i tantissimi artisti pronti ad alternarsi sul palcoscenico allestito presso la splendida cornice dell’Arena Sferisterio di Macerata.

Anche quest’anno è confermata la partnership tra Rai e Musicultura in modo da trasmettere in prima serata l’evento con una copertura qualificata e totale. Tre le serate andate in scena lo scorso 20, 21 e 23 giugno all’Arena Sferisterio di cui Rai3 farà una sorta di best of da trasmettere in differita con il meglio delle tre serate.

Musicultura 2019, ospiti

Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico del Musicultura Festival 2019. A cominciare da Daniele Silvestri a Morgan, dalla Premiata Forneria Marconi a Angélique Kidjo, da Sananda Maitreya & The Sugar Plum Pharahos a Quinteto Astor Piazzolla. E ancora: il rapper Rancore, The Beatbox con Roma Philarmonic Orchestra, Giordano Bruno Guerri, The André, Andrea Purgatori, Carlotta Natoli, Coma Cose.

Ricordiamo che il festival è un trampolino di lancio per i nuovi cantautori della musica popolare contemporanea. Dal 1996 l’evento musicale si affianca a Lunaria, una manifestazione che vede coppie di ospiti, sia dell’ambito musicale che letterario, confrontarsi su differenti temi.

Un’edizione davvero speciale del Festival della Canzone Popolare e d’Autore che quest’anno ha festeggiato trent’anni di attività. L’evento è organizzato con la partenership di Rai 3, Rainews24 e Tgr con Radio1 nella veste di ‘emittente ufficiale’.

L’appuntamento con Musicultura 2019 è per sabato 27 luglio 2019 su Rai2.