Morgan è stato sfrattato di casa la scorsa settimana. Il cantautore, in causa con la sua ex compagna Asia Argento, ha dovuto lasciare l’abitazione, che per lui era come una bottega per un artigiano. Morgan ha sottolineato più volte che la sua abitazione era anche un luogo di lavoro e che lo Stato non poteva cacciarlo fuori in questo modo. L’artista, però, ha già trovato una nuova dimora, accettando la proposta di Vittorio Sgarbi.

Morgan ha una nuova casa: ecco dove

La situazione di Morgan ha lasciato di stucco anche Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte si è messo subito a disposizione dell’artista, offrendogli come dimora un intero piano di Villa Savorelli, palazzo dove c’è l’attuale sede del consiglio comunale di Sutri. Marco Castoldi, in arte Morgan, ha accettato la richiesta dell’amico Sgarbi e a Il Messaggero ha dichiarato: “Il trasloco? Non so, potrebbe essere anche tra due ore, ma serve calma per fare le cose fatte bene”

Morgan, dunque, ha una nuova dimora e soprattutto una nuova bottega dove poter continuare il suo lavoro. Sgarbi vorrebbe trasformare la nuova abitazione dell’artista in un museo d’arte contemporanea.

Morgan, sulla nuova abitazione è scontro tra Sgarbi e Bonisoli

La proposta di Vittorio Sgarbi, ovvero di trasformare la nuova abitazione di Morgan in un museo d’arte contemporanea con tutti gli strumenti dell’artista e cimeli vari, non è stata bene accolta dal ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, il quale avrebbe ironizzato a La Zanzara: “La casa di Morgan un museo? Sì, lui potrebbe fare il custode“.

Sgarbi ha replicato immediatamente al ministro dei Beni Culturali, dichiarando: “L’arte è ricchezza, anche monetaria: è quello che il ministro Bonisoli dovrebbe cogliere al volo, lui che punta sull’innovazione. Eccola, gliel’abbiamo regalata su un piatto d’argento: che entri anche lui nella partita, che dica qualcosa su questo invece di quelle frasi sgradevoli”.

