“Non lo sapete”. Con queste parole, urlate in diretta tv, Morgan si scaglia contro gli opinionisti in studio a Live – Non è la D’Urso. Nella puntata finale del 19 giugno 2019, infatti, il cantante ha accusato gli ospiti Mauro Coruzzi e Giuseppe Cruciani di non conoscere bene la vicenda dello sfratto e, in collegamento da casa sua a Monza, le urla non sono mancate. Qui il video Mediaset con tutte le reazioni.