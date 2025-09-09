Alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato alle Giornate degli Autori “Come ti muovi sbagli” il nuovo film di Gianni Di Gregorio. Il cineasta romano sceglie di vestire i panni del protagonista nel suo nuovo film, interpretando un professore in pensione che conduce un’esistenza tranquilla e priva di scossoni, una routine che, pur nella sua monotonia, gli risulta rassicurante. Tuttavia, l’equilibrio viene spezzato quando la figlia, impersonata da una convincente Greta Scarano, affronta una difficile separazione coniugale. Con lei arrivano anche i figli, due nipoti del protagonista: l’adolescente Anna Losano e il più piccolo Paolo Serpi, che portano ulteriore scompiglio nella vita dell’anziano. Il ruolo del marito infedele è affidato all’attore tedesco Tom Wlaschiha, mentre a dare un tocco di tenerezza alla vicenda è Iaia Forte, nei panni di una donna sensibile e affettuosa che prova a far breccia nel cuore chiuso del protagonista.

Mostra del Cinema di Venezia 2025, intervista esclusiva a Pietro Serpi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pietro Serpi. Il giovanissimo attore ha parlato ai nostri microfoni di questa esperienza cinematografica: “E’ stata un’esperienza molto bella. Interpretare questo personaggio è stato stupendo così come entrare nel mondo di Gianni Di Gregorio. Sono entrato da subito nel personaggio, mi sono sentito da subito come lui, è difficile spiegarlo a parole”.

Per Pietro è un anno particolarmente fruttuoso. E’ infatti una delle new entry della serie “I Cesaroni”: “Mi sono sentito accolto dal cast, sembravo già uno di famiglia, tutti molto simpatici. Claudio Amendola mi ha voluto, io lo adoro, non sapete quanto. Io già seguivo la serie, l’ho vista fino alla terza stagione”. Pietro ci ha regalato qualche piccola anticipazione sul suo personaggio: “Interpreto Adriano Cesaroni, un bambino molto vivace e dispettoso e che butta sempre il sacco della spazzatura nel cassonetto”. Pietro Serpi è stato protagonista anche di un film campione di incassi al cinema, “Il ragazzo dai pantaloni rosa” che a breve diventerà un musical. Pietro è stupito della notizia: “Per quanto riguarda il canto, ho fatto una canzone un po’ rappata che ha colpito Claudio Amendola nel provino de I Cesaroni. A ballare invece mi vergogno un po’”.

Tra gli attori con i quali vorrebbe lavorare in futuro, Pietro cita Brad Pitt e Enrico Brignano. Pur essendo giovanissimo, Serpi ha le idee chiare sul suo futuro. Al momento però si divide ancora tra set e impegni scolastici: “A me la scuola piace e questo rende tutto più facile. Non sono uno che se la tira ma i complimenti me li prendo volentieri”.