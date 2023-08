È morto Carlo Mazzone, lo storico allenatore aveva 86 anni. Lutto nel mondo sportivo dove diverse società hanno espresso il loro messaggio di cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha cambiato il modo di pensare al calcio. Vediamo insieme chi era Carlo Mazzone.

È morto Carlo Mazzone: lutto nel mondo del calcio

Carlo Mazzone nasce a Roma il 19 marzo 1937. Uno dei suoi soprannomi era Sor Carletto o Sor Magara, dato che non ha mai nascosto le sue origini romane. La sua verve e il suo spirito competitivo lo hanno portato ad iniziare la sua carriera come calciatore (Latina, Roma, Spal), ma è come allenatore che ha conquistato importanti traguardi.

In un mondo dove non esistono più bandiere, Carlo Mazzone detiene il record di panchine in Serie A con 792 partite (797, calcolando anche 5 spareggi) e il primato di presenze ufficiali in panchina, con 1278. Lascia il calcio nel 2006 dopo aver allenato squadre del calibro di Roma (lanciando Totti), Napoli, Bologna, Perugia, Brescia (con Baggio) e Livorno (la sua ultima esperienza).

A lui sono stati dedicati importanti riconoscimenti: la tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno porta infatti il suo nome ed è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Ci lascia a 86 anni nel giorno dell’inizio del campionato di calcio di Serie A stagione 2023/2024.

Il cordoglio dei club e dei giocatori

Tantissimi i messaggi di cordoglio dei club e dei giocatori che con Carlo Mazzone hanno fatto la storia. Tra questi vi è Buffon che scrive:

“Carlo Mazzone rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile. A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma-Brescia finita 3-0. Sul punteggio di 1 a 0 ed a 15 min dalla fine ho fatto una tripla parata che ha salvato il risultato.

A fine gara mi ha incrociato e in mezzo a una trentina di persone e mi ha detto ”A Buffon… ma che t’ho fatto?? Oggi me sembravi Lazzaro… che te rialzavi sempre!”. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo impatto resterà per sempre vivo“.

Carlo Mazzone rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile. A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma-Brescia finita 3-0.

Per tre volte è stato sulla nostra panchina. Con lui abbiamo vissuto il gusto genuino del calcio: è stato un grande professionista, ma sapeva parlare a tutti come uno di famiglia. Carlo Mazzone ha onorato i nostri colori. Ci mancherai, Mister

Con Carlo Mazzone il calcio perde uno straordinario interprete. Nessun allenatore più di lui presente in serie A. Potremmo ricordarlo con mille parole, ne usiamo solo tre. Un grande uomo

La Roma scrive: “Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso. Forza Roma!“, seguito da un tweet del Napoli: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, Mister Garcia, i dirigenti, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia Mazzone per la scomparsa del caro Carlo, un vero galantuomo del calcio“.