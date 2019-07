Morte di Andrea Camilleri: come cambia la programmazione TV

La notizia della morte di Andrea Camilleri ha sconvolto tutti e lasciato i più senza parole. Per rendere omaggio al grandissimo scrittore, padre de Il Commissario Montalbano, è stata cambiata la programmazione televisiva della giornata. Come si sono trasformati quindi i palinsesti odierni e cosa vedremo in tv? Come, soprattutto, verrà reso omaggio a Camilleri? Ecco tutte le novità.

Morte Andrea Camilleri: la programmazione di Rai 1

Come annunciato dalla stessa Rai, tutte le reti, a cominciare da Rai 1, hanno modificato in corsa la loro programmazione per ricordare il maestro Andrea Camilleri, scomparso stamattina a 93 anni.

A modificare in corsa il programma è stata la stessa Uno Mattina che insieme al Tg1 dalle 9 alle 11:30 non hanno fatto altro che parlare dello scrittore scomparso.

Io e te, invece, il programma in onda dalle 14:00 circa con Pierluigi Diaco, Valeria Graci e Sandra Milo ha deciso di dedicare l’intera puntata al ricordo di Camilleri.

A seguire La Vita in diretta Estate, in onda dalle 16:50, riserverà ampio spazio al ricordo dello scrittore.

Subito dopo il Tg1, alle 20.35 circa, andrà in onda, invece, uno Speciale Porta a Porta. Successivamente verrà programmato: Conversazioni su Tiresia. Il pubblico di Rai 1 vedrà pertanto lo spettacolo andato in scena al Teatro Greco di Siracusa lo scorso 11 giugno 2018 nell’ambito delle rappresentazioni classiche realizzate dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Lo spettacolo è stato scritto e interpretato da Andrea Camilleri, per la regia teatrale di Roberto Andò e la regia televisiva di Roberto Andò e Stefano Vicario. Camilleri “cunta” la storia dell’indovino cieco le cui vicende attraverso i secoli si intrecciano a quelle dello stesso scrittore.

Non andrà quindi in onda la puntata di SuperQuark con Piero Angela.

Dalle 22.40, poi, sempre su Rai 1, andrò in onda uno Speciale Tg1, dal titolo “Camilleri sono“. Dopo la mezzanotte, invece, ovvero dalle 00.15 andrà in onda il documentario “Andrea Camilleri – Io e la Rai”.

Morte Andrea Camilleri: la programmazione delle altre Reti Rai

Dopo i vari speciali dedicati a Camilleri dai Tg di Rai 2 e Rai 3, sulla terza Rete Rai, alle 18.00 andrà in onda un collage di interviste di Bianca Berlinguer allo scrittore, ospite di “#Cartabianca”.

Blob invece dedicherà a Camilleri l’intera puntata. Spazio poi a Che ci faccio qui – “Andrea Camilleri, vedere oltre” di Domenico Iannacone

Su Rai Premium, alle 19.35, verrà trasmesso invece il documentario: “Andrea Camilleri – il maestro senza regole”, mentre Rai Storia proporrà il documentario in prima visione tv “Biografie – Andrea Camilleri Vigàta nel cuore” di Flavia Ruggeri. Lo speciale è arricchito da interviste al maestro, anche inedite, e con brani tratti dalla sua produzione televisiva e teatrale.

Alle 20.35 su Rai 5, invece, vi sarà la messa in onda di una nuova intervista a Camilleri realizzata per Terza Pagina. Lo scrittore disse in quell’occasione: “Montalbano, per me, dopo vent’anni è un parente al quale voglio bene, ma nello stesso tempo è un personaggio scomodo. Perché il suo successo trascinava al successo anche gli altri romanzi, i miei romanzi storici, i miei romanzi civili. Quindi, lo odio e lo amo”.