Come e dove vedere i Mondiali di atletica in tv? Ecco tutte le informazioni utili per seguire tutte le gare degli atleti italiani e tifare per i propri beniamini comodamente dalla poltrona di casa. Molte gare vengono trasmesse in chiaro. L’importante è conoscere dettagliatamente il programma e gli orari sulle varie emittenti televisive.

Mondiali di atletica in tv: chi trasmette le varie gare

Chi trasmette le varie gare dei Mondiali di atletica? Ebbene per seguire i propri beniamini ci si può sintonizzare su:

Sky Sport Arena

Sky Sport 1

Rai Sport

Rai 2

I Mondiali di Eugene, come si può vedere, hanno un’ampia copertura. Occorre fare attenzione alle varie giornate e agli orari delle diverse gare e discipline per scoprire in quel preciso momento chi trasmette cosa. Sia Sky che la Rai si sono organizzati per accontentare tutti i tifosi e gli appassionati.

Per quel che riguarda la Rai, ad esempio, la diretta si divide tra Rai Sport HD per un primo assaggio dalle 19.30 alle 20, e poi riprendere il collegamento dalle 20.55 alle 23.40. A quel punto tocca a Rai Due a mandare in onda il programma pomeridiano fino alle 5 del mattino.

A pagamento, invece, il canale Sky Sport Arena trasmette integralmente dalle 18 alle 5 del mattino. In streaming l’evento è disponibile sia su Now Tv che su Rai Play.

Il Programma delle prossime gare dei Mondiali di Eugene

Quali sono le prossime gare in programma?

Tra lunedì 18 e martedì 19 luglio:

ore 2.05 200 M Batterie

ore 2.10 Disco F Qualificazione Gruppo A

ore 2.45 Alto M Finale

ore 3.00 200 F Batterie

ore 3.20 Triplo F Finale

ore 3.35 Disco F Qualificazione Gruppo B

ore 4.20 3000 siepi M Finale

ore 4.50 1500 F Finale

Tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio, invece:

2.15 400hs F Batterie

2.40 Alto F Finale

3.05 200 F Semifinali

3.50 200 M Semifinali

4.50 400hs M Finale

Tra mercoledì 20 e giovedì 21 le gare previste e gli italiani in gara saranno:

2.20 800 M Batterie

3.15 400hs F Semifinali

18.30 3.30 Disco F Finale

18.45 3.45 400 F Semifinali

19.15 4.15 400 M Semifinali

Sempre nella notte, però tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio, le gare in programma saranno:

2.10 800 F Batterie

3.20 Triplo M Qualificazione

4.00 800 M Semifinali

4.35 200 F Finale

4.50 200 M Finale

Tra venerdì 22 e sabato 23 luglio 2022 in onda semifinali e attese finali

Nel penultimo giorno il programma prevede:

2.40 4×100 F Batterie Italia

3.05 4×100 M Batterie Italia

3.35 800 F Semifinali

4.15 400 F Finale

4.35 400 M Finale

4.50 400hs F Finale

Le ultime gare: gli eventi più attesi

Per sabato 23 luglio si attendono:

20.20 100hs F Batterie

21.00 Lungo F Qualificazione

Nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24

2.10 4×400 F Batterie Italia

2.40 4×400 M Batterie Italia

3.00 Triplo M Finale ev. Bocchi, Dallavalle, Ihemeje

3.10 800 M Finale ev. Tecuceanu

4.30 4×100 F Finale ev. Italia

4.50 4×100 M Finale ev. Italia

Per finire, invece, domenica 24 luglio alle 15.15 vi sarà la 35 km marcia maschile. Mentre nella notte: