È da poco uscito dalla villa de La Pupa e il Secchione Show, programma prodotto da Endemol Shine Italy e condotto, su Italia 1, da Barbara d’Urso. Mirko Gancitano all’interno del reality è stato uno dei protagonisti di cui più si è parlato, non solo per la sua simpatia o per la sua preparazione, ma soprattutto per alcune dinamiche che lo hanno letteralmente travolto grazie a due “Pupe”: Mila Suarez ex del suo amico Alex Belli e sua prima partner all’interno del programma, e Vera Miales, ex fidanzata di suo suocero Amedeo Goria. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Mirko e con lui abbiamo parlato della sua esperienza all’interno del programma La Pupa e il Secchione Show, delle difficoltà per la presenza di Mila e Vera, del suo rapporto di amicizia con Alex Belli, del suo amore per Guenda e del rapporto con la famiglia della sua futura sposa. Ecco cosa ci ha raccontato Mirko Gancitano.

Mirko Gancitano, l’intervista esclusiva

Mirko si è da poco concluso il programma “La Pupa e il Secchione Show”, che esperienza è stata? E perchè hai scelto di partecipare?

“Sicuramente un’esperienza leggera sotto il punto di vista del gioco, più impegnativa sotto quello delle dinamiche che mi hanno coinvolto. Ho partecipato perchè volevo mettermi alla prova e avere la possibilità di portare quello che era la mia persona, sia sotto il punto di vista del divertimento ma anche della mia preparazione culturale. Ho voluto portare l’idea di un secchione 2.0, cioè un ragazzo carino ma con una preparazione alle spalle”.

All’inizio la coppia era: Mirko Gancitano e Mila Suarez. Lei è la ex del tuo migliore amico Alex Belli. È stata difficile la convivenza con lei?

“La scelta era ardua la prima sera, dovevo scegliere tra Mila e Vera. È stato complicato perchè avevo Vera che non conoscevo personalmente dal vivo, di lei conoscevo solo gli attacchi alla persona che amo e alla sua famiglia attraverso i giornali. Dall’altra parte avevo Mila che conoscevo abbastanza bene in quanto ex di un mio amico e che conoscevo quindi sotto un altro punto di vista, poi si è rivelata in tutt’altra maniera. Ritrovarmi nello stesso letto con la ex del mio amico è stato complicato. La prima parte del programma è stata caratterizzata da poco divertimento, diciamo la verità, con Mila non ho avuto vita facile, lei cercava di sedurmi a tutti i costi e io cercavo di frenarla. Appena ho avuto la possibilità di cambiare “pupa” e avere Asia, il mio percorso all’interno della villa è cambiato, era più basato sul gioco e sul divertimento. Anche il mio rapporto con Mila è cambiato in seguito, basato più su una sana convivenza”.

Ti ha penalizzato iniziare il programma in coppia con Mila Suarez?

“Non credo mi abbia penalizzato. Una cosa voglio riconoscerla a Mila, il fatto di aver fatto emergere quelli che sono i miei valori portanti della mia vita quotidiana: l’amore, la famiglia e l’amicizia. Tre valori che sono riuscito a far emergere anche grazie a lei”.

La tua fidanzata Guenda ad un certo punto ha deciso di intervenire per un confronto. Pensi che abbia fatto bene?

“Si, perchè non credo che quello di Guenda sia stato un intervento di protezione nei miei confronti. Lei sa bene che io so difendermi da solo. Io credo che la sua partecipazione sia stata più una presenza di conforto. Lei poi non ha infierito più di tanto nei confronti di Mila perchè sa bene che dall’altra parte c’è una persona che fa il suo gioco. È stato sicuramente un bel momento per rivederla e per capire attraverso i suoi occhi che andava tutto bene”.

Guenda ti ha definito sapiosessuale. Ti ritrovi in questa affermazione?

“Assolutamente si, non lo sono stato del tutto nella mia vita, nel senso che ho avuto la possibilità di frequentare bellissime donne ma alla fine ho avuto sempre più interesse per donne che mi interessavano intellettualmente. Con Guenda ho fatto bingo perchè mi attrae sia intellettualmente che fisicamente visto che è una bellissima donna”.

Durante il percorso ci sono stati alcuni scontri tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge. Pensi che Soleil fosse prevenuta nel giudicare l’ex cognato?

“Assolutamente no, io credo che Soleil sia una ragazza dalla grande intelligenza televisiva, credo che abbia una lucidità e parli con cognizione di causa. Sicuramente il passato tra i due lo conoscono loro. Ti dico la verità, io nella vita cerco sempre di farmi piacere tutti ed essere buono con il prossimo, a volte vengo anche criticato per questo. Io con Gianmarco Onestini non ci sono riuscito. All’interno del gioco non c’è mai stato uno scontro tra me e lui, credo che lui abbia sempre evitato uno scontro con me. Non ho avuto modo di conoscerlo fino in fondo, per me lui ha sempre giocato. Ad un certo punto lui e Mila dicevano che erano stati emarginati, cosa che non è assolutamente vera”.

Hai una fidanzata e dei suoceri: Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, molto noti. All’inizio della tua relazione con Guenda Goria, ti intimoriva il fatto di entrare comunque in una famiglia così esposta pubblicamente e televisivamente?

“Entrare in una famiglia così esposta televisivamente ti dico che non mi spaventava perchè tra me e Guenda è nato tutto con semplicità. Noi simpatizzavamo l’uno per l’altra, abbiamo parlato di viaggi, di progetti. Volevamo fare e presto spero di realizzarlo, un video con lei che suona il pianoforte in un deserto. Ci siamo conosciuti come amici e ci siamo innamorati pian piano, abbiamo conosciuto le rispettive famiglie. Lei non mi ha mai fatto pesare di essere un personaggio pubblico e che avesse alle spalle una famiglia comunque con un peso televisivo”.

A che punto è l’organizzazione del vostro matrimonio?

“La promessa c’è e lo faremo. Dobbiamo fare il corso prematrimoniale perchè vogliamo sposarci in chiesa. Poi può succedere che ad un certo punto decidiamo e ci sposiamo da lì a un mese”.

Di professione sei videomaker e attore, nel 2020 hai infatti debuttato al cinema nel film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino. Il grande pubblico conosce maggiormente Mirko Gancitano per essere il fidanzato di Guenda Goria. Ti pesa un po’ questa cosa? Cosa ti piacerebbe fare per far in modo che il pubblico ti riconosca di più come Mirko Gancitano e non come fidanzato di? Pensi che questa esperienza ti abbia aiutato in questo?

“Si è vero, io ho fatto quella bellissima esperienza con Muccino, debuttare al cinema con un grande regista essendo io un amante del cinema e dei film di Gabriele Muccino è stato meraviglioso. Ti dico la verità non mi pesa essere riconosciuto come fidanzato di Guenda Goria perchè io sto con lei perchè la amo, è una ragazza intelligente e perbene. Alle etichette non ho mai dato peso quindi non mi infastidisce. Ci sarà sicuramente modo e tempo per farmi conoscere per chi sono io, è anche grazie a lei che ho potuto fare delle esperienze per farmi conoscere. Spesso la fermano per strada e le dicono: ma sei la fidanzata di Mirko? Quando porti un qualcosa di buono e bello, anche se ti riconoscono per essere il figlio di o il fidanzato di, la gente lo riconosce comunque. Questa esperienza mi ha sicuramente aiutato a farmi conoscere ancora di più”.

Ti hanno proposto altri reality prima de La Pupa e il Secchione Show? Se ti proponessero di partire settimana prossima per L’Isola dei Famosi, saresti pronto?

“Non mi hanno mai proposto altri reality perchè sono stato sempre lontano dal mondo televisivo. Beh, se mi dessero la possibilità di andare a L’Isola dei Famosi con Guenda si. Mi dovrebbero solo dare il tempo di recuperare i chili che ho perso in questi giorni. Comunque ti dico si ci andrei perchè io prendo tutto di pancia nella vita”.

Tu sei entrato anche nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con Alex Belli di quello che stava succedendo fuori. Pensi che il percorso di Alex sia stato penalizzato? Cioè secondo Mirko Gancitano, Alex Belli si è un po’ “rovinato” il percorso al GFVIP con le proprie mani?

“Credo di no, lui è stato geniale. Non dico che condivido interamente il suo percorso però, lui ha avuto una mente autoriale che ha aiutato anche il programma. È stato un grande protagonista di questa edizione, ha fatto delle scelte che rifarebbe ancora oggi. Lui è stato autore di se stesso e protagonista assoluto”.

Che progetti hai? Vuoi lanciarti nel mondo della tv? Dalla fine del programma hai già iniziato a valutare nuove proposte?

“Adesso voglio prendermi una settimana di pausa per trascorrerla con la mia fidanzata e con la mia famiglia. Quest’estate vogliamo portare in video un viaggio on the road per raccontare l’Italia facendo conoscere tutto quello che è l’italianità e il Made in Italy. Lo racconteremo attraverso i nostri social”.