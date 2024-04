Dopo il diverso artistico tra la Rai e Amadeus, l’azienda della tv pubblica deve correre ai ripari per riempire i vuoti televisivi che il conduttore passato a Warner Bros. Discovery, lascerà dal prossimo autunno. Per la condizione di Affari Tuoi in lizza ci sarebbe il nome di Stefano De Martino. Ma chi guiderà il prossimo Festival di Sanremo 2025? È proprio sul nodo Sanremo che in queste ore sta prendendo forma l’ipotesi di chiare in causa la regina della musica italiana Mina.

Mina a Sanremo al posto di Amadeus: cosa c’è di vero?

La Rai si lecca le ferite dopo l’addio inaspettato di Amadeus, passato ufficialmente a Warner Bros. Discovery. I vertici di viale Mazzini si preparano a reagire. E la reazione potrebbe essere di quelle da lasciare il segno nella storia della tv italiana. Secondo il quotidiano La Verità, diretto da Claudio Cerasa, sembrerebbe che Mina sia tra le candidate a ereditare la direzione artistica del Festival di Sanremo dal conduttore dei record.

L’ipotesi era già stata discussa con la diva nel 2019 e nonostante il suo assenso (a patto di avere carta bianca) non se ne era fatto più niente. Adesso, l’idea avrebbe ripreso piede dopo l’abbandono di Amadeus. La Rai quindi è pronta a provare il colpo Mina. Il nome della grade cantante italiana fa parte di un ventaglio di possibilità che comprende anche i nomi dei conduttori Carlo Conti e Paolo Bonolis (con Conti in testa).

E’ Mina l’asso nella manica della Rai?

Un possibile Festival di Sanremo con la direzione artistica di Mina sarebbe completamente diverso da quelli diretti da Amadeus. La cantante, che da anni non appare più sulla scena pubblica. Stando alle dichiarazioni del giornale, Mina lavorerebbe dietro le quinte, ma organizzando l’intero evento musicale e televisivo. Per la rai il nome di Mina sarebbe un colpo di scena perfetto per il rilancio.

Ad accendere un faro sulla questione di portare Mina al Festival di Sanremo è anche Luca Josi, che al settimanale Oggi annuncia un clamoroso ritorno: «Dopo anni di tentativi di esplorazioni con Massimiliano Pani siamo stiamo dando vita a un progetto che riporterà in tv la figura e l’immaginario fantastico di Mina. Non abbiamo mai pensato a un biopic, artificio di racconto un po’ prevedibile e forse un po’ limitativo per una storia così poco contenibile. Ne è nato un progetto che, trovata la sua forma, ha cominciato da subito a correre. A presto».