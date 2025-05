Sabato 9 maggio ha preso il via “Sognando…Ballando con le Stelle” , lo spin off di Ballando con le Stelle, il talent show di successo di Raiuno che ha tagliato un traguardo importante, quello dei 20 anni. Il programma, condotto da Milly Carlucci, ha avuto un buon esordio (16,7% di share) anche se ad aggiudicarsi la serata è stata “Tradimento”, la serie turca trasmessa su Canale 5.

Milly, sabato è andata in onda la prima puntata di “Sognando…Ballando con le Stelle”. Soddisfatta per gli ascolti o si aspettava qualcosa di più?

Abbiamo ottenuto un buon risultato in un periodo di grande distrazione e in un quadro emotivo particolare dovuto alle forti emozioni collettive che abbiamo vissuto: innanzitutto il lutto per la morte di Papa Francesco, un evento che ha profondamente colpito un’intera popolazione e che di fatto ha spento la voglia di divertirsi e di fare intrattenimento. Sappiamo che è un periodo dell’anno che tradizionalmente penalizza Raiuno con la gente che parte per il weekend e si raduna davanti alla tv solo se c’è un evento eccezionale. Ma la nostra missione è cominciare a lanciare la 20esima edizione di Ballando e dare la possibilità ad un professionista di realizzare il proprio sogno. Quindi il nostro è un ottimo risultato in uno scenario altamente competitivo.

Di fronte alla possibilità di realizzare lo spin off del programma, ha mai avuto paura di “bruciare” il format originale?

Questo programma non c’entra nulla col format originale, è una gara tra maestri o aspiranti tali. Il legame con Ballando è il premio finale. Ed i risultati sono lusinghieri. Una festa dedicata al pubblico che da 20 anni ci segue con passione e affetto.

Particolarmente apprezzata nella prima puntata è stata Giulia Vecchio nella sua imitazione. A differenza di Monica Setta, lei è stata applaudita per aver accolto la sua parodia con ironia.

L’ho fatto con naturalezza, Giulia è bravissima e mi ha fatto un ritratto caricaturale davvero molto divertente. Tra l’altro è stata una miss di una delle edizioni di Miss Italia che ho condotto io. Insomma si è chiuso un bel cerchio.

20 anni di Ballando con le Stelle: secondo lei nella tv di oggi sposta di più il format o il conduttore che ne è alla guida?

Servono entrambe le cose, serve soprattutto un lavoro autorale per adattare ai gusti del pubblico il format. Ma è sempre più difficile, c’è una grande frammentazione e inchiodare il pubblico davanti alla tv è davvero un’impresa.

Ospite della seconda puntata sarà Francesco Totti: come l’ha convinto? Le indiscrezioni hanno parlato di un cachet importante: è vero?

Non mi occupo di cachet e non ho sentito i rumors a cui ti riferisci. Ma se la Rai e la Ballandi lo hanno contrattualizzato vuole dire che il tutto era compatibile e sostenibile col budget assegnato al nostro programma.

C’è anche il ritorno dei maestri storici, da Todaro a Natalia Titova. Il pubblico però ha notato l’assenza di Angelo Madonia. Siete rimasti in buoni rapporti? Come mai non è stato invitato?

E’ tutto un working progress. Raimondo, Natalia e Samanta hanno segnato il nostro programma con diverse partecipazioni e per anni sono stati un simbolo del nostro programma. Poi ci sono stati tanti altri ballerini che sono stati con noi per poche stagioni, e cito uno per tutti: il meraviglioso Stefano Di Filippo, ma era complicato invitare tutti. Non raccontiamo cronologicamente la nostra storia, ma alcune belle storie della nostra trasmissione.

Lei è molto amica di Simona Ventura. La sta seguendo all’Isola dei Famosi?

Non ne ho avuto il tempo, ma le auguro tutto il meglio. Simona e Giovanni sono nel mio cuore.

Se le chiedessi di individuare dei conduttori del futuro, che nomi farebbe?

Non spetta a me farli, ce ne sono tanti bravi a preparati che sono già affermati. Il futuro è già oggi. Stefano De Martino mi sembra lanciatissimo e davvero bravo, preparato e simpatico. Poi chissà qualche novità può sempre sbocciare. Per esempio uno come Francesco Totti con la sua carica di simpatia ed ironia potrebbe essere un personaggio televisivo straordinario anche se credo abbia altre ambizioni.

Dopo tanti anni di Ballando con le Stelle, ha voglia di sperimentare cose nuove? C’è un genere tv in cui vorrebbe cimentarsi?

Di esperimenti ne ho fatti tanti, vorrei tornare a fare Il Cantante Mascherato che è stato un successo per ben 4 stagioni e che con una formula più asciutta e simile a quella della prima edizione potrebbe ancora riservarci delle soddisfazioni. E poi Notti sul ghiaccio, il prossimo è l’anno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina potrebbe essere davvero una bella occasione.