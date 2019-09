Milly Carlucci la regina dei sabati sera dell’ammiragli Rai ha mandato una diffida a Mediaset, rea di aver copiato il format “Ballando con le stelle”, nel nuovo programma del sabato sera di Maria De Filippi, Amici Celebrities.

Milly Carlucci ha diffidato Mediaset: “Mi avete copiato!”

La biondissima Milly Carlucci ha diffidato l’azienda del Biscione con l’accusa ben precisa di avere copiato il suo programma dei sabati sera invernali di Rai1: Ballando con le Stelle.

Secondo quanto riporta Giuseppe Candela, brillante penna del sito Dagospia, la Carlucci non vedrebbe di buon occhio il nuovo format della De Filippi, Amici Celebrities. Stando a quanto scritto nella diffida, la signora Carlucci fa sapere tramite i suoi legali che il format di Amici Celebrities sarebbe il frutto di una copia di Ballando con le Stelle.

Ecco cosa si legge su Dagospia in merito alla vicenda

Ballando con le Stelle! Milly Carlucci attraverso il suo legale invia a Mediaset una sonora diffida. Il motivo? Secondo la conduttrice “Amici Celebrities” avrebbe copiato il format di “Ballando con le Stelle”. Peccato che la trasmissione di canale 5 sia la trasposizione con le celebrità del format “amici” creato da Maria de Filippi 19 anni.

Milly Carlucci Vs Maria De Filippi?

Insomma, le due conduttrici che durante la scorsa stagione televisiva sembravano ad un passo dal diventare “amiche” pare che in realtà non nutrano una grande simpatia reciproca. Ricordiamo perfettamente che la Carlucci a mezzo stampa fece sapere che avrebbe gradito ospitare a Ballando con le Stelle- come ballerina per una notte-, Queen Mary, proprio durante il Serale di Amici.

Invito che non si è mai concretizzato anche perché la De Filippi dichiarò di non aver ricevuto mai una telefonata d’invito da parte della Carlucci. Del resto la Carlucci non è nuova a diffide del genere: molti anni fa lo fece anche nei confronti di Barbara D’Urso, che si chiamava “Baila”, dove dei vip si sfidavano in prove di ballo.

Ma proprio in questo momento arriva la smentita di Milly Carlucci che dichiara che non ha diffidato nessuno!!

Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset 🤥. Non esiste nessuna diffida.😊 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) September 27, 2019

Del resto era un po’ surreale, dal momento che i format sono ben distinti e Amici Celebrities è semplicemente la trasposizione con i vip del format originale Amici.