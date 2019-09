Nella seconda puntata di Amici Celebrities saranno ospiti sabato 28 settembre 2019 due personaggi molto amati del talent di Maria De Filippi. Quali? Irama e Alessandra Amoroso. I due vincitori della passate edizioni del programma di Canale 5 torneranno ‘sul luogo del delitto’ per esibirsi insieme ai talenti Vip. Con chi duetteranno?

Amici Celebrities ospiti 28 settembre: due volti del talent

Dopo J-Ax e Giusy Ferreri, ospiti nella prima puntata di Amici Celebrities, arriveranno nel talent di Canale 5 Irama e Alessandra Amoroso. Cosa canteranno i due ex vincitori del talent di Maria De Filippi? Con chi duetteranno? La curiosità è tanta. Maria De Filippi ha fatto un vero e proprio colpaccio invitando loro. I fan di Amici, infatti, non vedono l’ora di vederli esibire su quello stesso palco che li ha visti crescere, emozionarsi ed emozionare.

Non si sa ancora nulla su chi due due si esibirà con la squadra di Giordana o con quella di Alberto Urso. Così come non si sa nulla sulla canzone eventualmente scelta per i possibili duetti o sulle esibizioni in puntata. C’è chi si chiede oltretutto se i due artisti proporranno al pubblico un nuovo inedito.

Alcune fan di Irama sono pronte a giurare che il cantante proporrà la hit dell’estate ovvero si esibirà sulle note di Arrogante. Il motivo? La possibile consegna, da parte di Maria De FIlippi, del doppio disco di platino. Settimana scorsa, infatti, la conduttrice ha consegnato un simile riconoscimento proprio a J-Ax.

Amici Celebrities: la sfida a squadre

C’è grande attesa per la nuova puntata di Amici Celebrities non solo per l’esibizione dei due amatissimi ospiti, ma anche per il nuovo verdetto. Chi uscirà questa sera? Quale squadra perderà e quale vip dovrà abbandonare il proprio sogno?

Dopo l’uscita di Martin Castrogiovanni e quella dell’ex moglie di Raoul Bova pare che tutto possa succedere. I Blu hanno fatto vedere di essere molto agguerriti e pronti ad eliminare il più forte. Emenuale Filiberto, almeno nella prima puntata, è sembrato, oltretutto, proprio insieme a Raniero Monaco di Lapio, il più stratega.

Nei bianchi tali strategie non sono state poi così apprezzate. Peccato però che restringendosi il numero dei concorrenti, gli scontri più duri e più accesi diventeranno sicuramente inevitabili.