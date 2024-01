Il 2 gennaio 2024 è iniziata una nuova stagione de L’Eredità condotta da Marco Liorni. Il game show più longevo della televisione italiana farà compagnia ai telespettatori tutti i giorni alle 18.45 su Rai1. Tra le novità di questa edizione ci sono le due nuove professoresse.

Chi sono le Professoresse de L’Eredità

Torna l’Eredità e con essa la Ghigliottina, l’ultimo gioco che dà la possibilità ai concorrenti di aggiudicarsi il montepremi conquistato durante la puntata. Il programma, che va in onda dal 2002, ha superato le 5000 puntate e ora è pronto a lanciare nuove sfide. Tra le novità di questa ventiduesima edizione de L’Eredità ci sono nuovi giochi, come Tris e 100 secondi, e nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo. Le due sostituiscono Eleonora Arosio e Andrea Cerelli, primo professore della storia del programma. Conosciamo meglio le due nuove ragazze che accompagneranno Marco Liorni.

Michelle Masullo è la professoressa bionda. Nata a Campologhetto Bagnaia di Arsa (in provincia di Udine). Ha 24 anni (è del 1999) e nella sua vita è una modella. Non è un volto sconosciuto al pubblico da casa, dato che è apparsa in una puntata del Grande Fratello VIP in qualità di figlia putativa di Jo Squillo. In passato ha anche partecipato come modella nel cast di Detto Fatto e nel 2018 ha vinto il titolo di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, qualificandosi alle prefinali di Miss Italia.

Naomi Buonomo è la professoressa mora. È un’attrice, ballerina e una presentatrice. Ha infatti condotto ‘Il bello del calcio‘ su Televomero, emittente napoletana, città in cui è nata. Inoltre è impegnata a teatro con lo spettacolo ‘Bis!‘ di Francesco Cicchella.

Profili instagram di Michelle Masullo e Naomi Buonomo

Michelle Masullo è molto seguita su instagram (nome utente @michellemasullo) e posta molte foto con Jo Squillo. Basti pensare che il suo profilo vanta circa 26 mila follower. Mentre Naomi Buonomo (nome utente @its_naomigram) ha 7 mila follower.