A quasi 25 anni dalla morte, Mia Martini viene celebrata da Giorgio Verdelli con un documentario che dà voce a chi l’ha accompagnata nella vita e nella carriera. Ascolteremo anche l’inedito “Fammi sentire bella”.

Il documentario di Rai 3 dedicato a Mia Martini: quando va in onda in Tv

A 25 anni dalla sua morte andrà in onda in prima serata su Rai 3 giovedì 27 febbraio un docufilm dedicato alla cantante di Bagnara Calabra. All’interno del documentario potremo vedere video originali, interviste esclusive alle sorelle (Loredana, Leda e Olivia) e ai nipoti. Ma anche di amici e colleghi. A ricordarla ci saranno Caterina Caselli, Dori Ghezzi, ed anche alcuni degli autori che hanno scritto alcune delle sue canzoni più celebri. Sarà presentato inoltre l’ultimo concerto e il brano inedito che dà il titolo alla serata. Il racconto è affidato all’attrice Sonia Bergamasco.

“Mia Martini, fammi sentire bella”, il docufilm su Rai3 a 25 anni dalla morte della cantante

Il docufilm su Mia Martini è prodotto da Alessandro Lostia per Indigostories e diretto da Giorgio Verdelli, ripercorrerà i momenti salienti della carriera della cantante dagli esordi, agli ultimi anni fino alla morte. Nel docufilm ascolteremo e vedremo anche un inedito della cantante che è stato pubblicato postumo. Si tratta di “Fammi sentire bella”, che dà il titolo anche alla serata.

Mai Martini, una voce indimenticabile: una vita tra alti e bassi

L’amata sorella di Loredana Bertè morì il 12 maggio del 1995. Venne trovata priva di vita nella sua casa di Varese e si disse che la causa della morte fu un’overdose di cocaina.

Nel docufilm su Mia Martini, verranno ripercorsi, con gli ospiti presenti, i momenti di grande successo così come quelli più bui, cupi, di grande crisi, della cantante, che hanno forse contribuito a renderla più fragile.

Nei lunghi 25 anni la reputazione della cantante è stata via via ripulita dal momento che molte cattiverie l’avevano resa fragile. In quegli anni infatti molti suoi colleghi la consideravano un’appestata e la chiamavano iettatrice. Questo fu motivo di grande sofferenza per l’artista che si isolò sempre di più.

L’ultima canzone di Mia Martini

Tra le altre cose nel docufilm, tra filmati esclusivi e interviste inedite avremo la possibilità di ascoltare l’ultima canzone della cantante “Fammi sentire bella” scritto per Mia Martini da Giancarlo Bigazzi e Angelo Valsiglio, pubblicato postumo da Sugar.