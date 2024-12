“Mezzo Rotto,” il brano di Alessandra Amoroso in collaborazione con Bigmama, si conferma una delle canzoni più amate del momento. La hit, che ha scalato le classifiche nazionali ed estere, ha conquistato il Doppio Platino in Italia e il prestigioso disco d’Oro in Polonia, dimostrando l’ampia risonanza del suo successo internazionale.

Bigmama irrompe al concerto di Alessandra Amoroso: una sorpresa speciale sul palco dell’Unipol Forum

Ieri sera, durante il concerto di Alessandra Amoroso all’Unipol Forum di Milano, Bigmama ha sorpreso la cantante salentina con un momento indimenticabile. Inaspettatamente, è salita sul palco per consegnare il riconoscimento del doppio platino conquistato insieme. Un’emozione unica che ha reso ancora più speciale la serata per i fan presenti.

Prosegue il “Fino a Qui in Tour” di Alessandra Amoroso

Non si ferma qui l’energia di Alessandra Amoroso, che continua a incantare il pubblico italiano con il suo “Fino a Qui in Tour.” Il tour sta attraversando i principali palasport italiani, registrando grande entusiasmo ad ogni tappa. Dopo il secondo appuntamento milanese di questa sera, il tour proseguirà con le seguenti date:

14 dicembre : Firenze, Nelson Mandela Forum

: Firenze, Nelson Mandela Forum 15 dicembre : Torino, Inalpi Arena

: Torino, Inalpi Arena 18 e 19 dicembre : Roma, Palazzo dello Sport

: Roma, Palazzo dello Sport 21 e 22 dicembre: Napoli, Palapartenope

Ogni data si preannuncia un evento imperdibile per i fan, che potranno assistere a uno spettacolo ricco di emozioni, musica e sorprese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Un anno da incorniciare per Alessandra Amoroso

Con il successo di “Mezzo Rotto” e un tour che sta riscuotendo unanimi consensi, il 2024 si prospetta come un anno indimenticabile per Alessandra Amoroso. Il connubio artistico con Bigmama e il supporto dei fan sono la prova del suo talento e della sua capacità di reinventarsi, continuando a emozionare il pubblico italiano e internazionale. La storia di “Mezzo Rotto” non si ferma qui: nuovi traguardi sembrano essere dietro l’angolo