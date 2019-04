Martedì 2 aprile 2019 in prima serata alle ore 21.25 su Rai1 andrà in onda il terzo appuntamento di Meraviglie – la penisola dei tesori , il programma condotto da Alberto Angela, che ha come tema il patrimonio artistico e culturale italiano.

Anticipazioni Meraviglie di martedì 2 aprile

Il viaggio prosegue da Parma verso una delle meraviglie del nostro Paese. Si tratta delle Grotte di Frasassi, un complesso di caverne e cunicoli che si estende per chilometri all’interno delle montagne dell’Appennino marchigiano. Un paesaggio a dir poco fiabesco, dove sarà possibile vedere alcuni degli ambienti più spettacolari al mondo. Si passerà dall’Abisso Ancona fino alla celebre Sala delle candeline. A rendere ancora più magico il viaggio alla scoperta di questo sito Unesco sarà la partecipazione della voce della soprano armena Maria Sardaryan e dell’attore Cesare Bocci pronto a condividere i ricordi legati a questo luogo meraviglioso.

L’ultima tappa della puntata di martedì 2 aprile vedrà Alberto Angela arrivare in Sicilia, per la precisione in Val di Noto, la splendida zona sud-orientale dell’isola dove nel corso del Settecento è sbocciata l’ultima fioritura dell’arte barocca in Europa. Un lungo viaggio alla scoperta di Noto, Modica, Ragusa e non solo. Angela Junior è pronto a mostrare ai telespettatori un territorio che, dopo il devastante terremoto del 1693, ha saputo risorgere dalle macerie creando chiese e palazzi che non hanno eguali al mondo. A raccontare la bellezza di questi luoghi ci sarà Pippo Baudo. Infine tra un sito e l’altro ci sarà anche il generale Fabrizio Parrulli, comandante del Nucleo Tutela patrimonio culturale dell’Arma dei Carabinieri, pronto a fare un bilancio del lavoro condotto a difesa e protezione dei tesori del nostro paese.