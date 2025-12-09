Mediaset acquisisce Radio Norba: polo radiofonico del Sud Italia

Mediaset amplia il proprio perimetro d’azione nel mondo radiofonico con l’acquisizione di Radio Norba, storica emittente leader nel Sud Italia e punto di riferimento per la musica e gli eventi sul territorio. L’operazione sancisce un passaggio strategico che consolida la leadership nazionale del Gruppo nel settore radio e apre nuove opportunità nel campo dell’entertainment live.

Una nuova fase per RadioMediaset

L’acquisizione avviene attraverso il controllo del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di format musicali di successo come Battiti Live.

Il progetto prevede la piena integrazione dell’emittente nella galassia RadioMediaset, che già comprende:

Radio 105

Virgin Radio

R101

Radio Monte Carlo

Radio Subasio

Con un 42,9% di ascolti nel Giorno Medio, RadioMediaset è già il primo gruppo radiofonico italiano: l’ingresso di Radio Norba rafforza ulteriormente la sua copertura, soprattutto nelle regioni del Sud.

Continuità e innovazione: il ruolo di Marco Montrone

A guidare questa fase evolutiva, Marco Montrone continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Radio Norba, garantendo continuità editoriale, profonda conoscenza del mercato del Sud Italia e competenze riconosciute nella produzione di eventi televisivi e musicali.

Battiti Live: un asset strategico per eventi e intrattenimento

Con Radio Norba, Mediaset entra direttamente nell’organizzazione di eventi musicali sul territorio.

In particolare, Battiti Live si conferma un prodotto chiave su cui costruire:

Nuovi format editoriali

Ulteriori collaborazioni televisive

Sinergie commerciali e pubblicitarie

Maggiore visibilità nazionale per gli eventi del Sud

Sinergie operative e sviluppo futuro

L’acquisizione consentirà al gruppo di:

ottimizzare la gestione delle frequenze radio

valorizzare la raccolta pubblicitaria

ampliare l’offerta di contenuti audio e live

rafforzare l’identità del brand nelle diverse aree del Paese.

Una mossa strategica per un mercato in evoluzione

L’operazione segna un passo significativo nel percorso di crescita del Gruppo Mediaset guidato da Pier Silvio Berlusconi, che guarda a un futuro sempre più integrato tra radio, TV, eventi live e contenuti digitali.

Radio Norba entra così nella squadra del primo gruppo radiofonico italiano, portando con sé una community appassionata e un forte radicamento sul territorio meridionale.