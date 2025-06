Max Giusti è uno dei volti più noti e versatili del panorama televisivo italiano. Classe 1968, romano di origini sarde, ha costruito in oltre vent’anni una carriera solida che lo ha visto protagonista in TV, al cinema, in teatro e in radio. Conduttore, attore, comico e imitatore, Max ha sempre saputo distinguersi per ironia, energia e capacità di rinnovarsi.

Il suo esordio televisivo risale ai primi anni ’90, periodo che segna l’inizio di un percorso artistico ricco di sfide e successi. In passato ha già collaborato con Mediaset, partecipando a produzioni di successo come Distretto di Polizia e Mai dire Talk. A teatro è stato applaudito protagonista in spettacoli come Aggiungi un posto a tavola, Cattivissimo Max e Il Marchese del Grillo.

Max Giusti e Mediaset: nuova collaborazione all’insegna della qualità

Con grande entusiasmo, Mediaset ha annunciato un nuovo accordo con Max Giusti, sottolineando l’importanza di questa collaborazione all’interno di una strategia che punta a rafforzare l’offerta di intrattenimento e comicità. L’azienda ha espresso piena soddisfazione per l’intesa raggiunta e ha anticipato che sono già allo studio nuovi progetti che vedranno il comico romano impegnato in format originali.

Con questa operazione, Mediaset conferma la volontà di investire su professionisti di grande talento e popolarità, per offrire ai telespettatori contenuti sempre più vari, coinvolgenti e di qualità.