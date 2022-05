La lite scoppiata tra Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini al Maurizio Costanzo Show continua a far discutere. Questa volta a dire la sua su quanto successo nel talk show più longevo della televisione italiana è stato proprio il conduttore Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo Show, il giornalista parla della lite Sgarbi e Mughini

Non si placa l’attenzione sulla rissa televisiva scoppiata tra Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini al Maurizio Costanzo Show. Il giornalista e conduttore televisivo durante la messa in onda del programma radiofonico “Facciamo finta che“, che conduce con Carlotta Quadri, ha commentato quanto successo sul palcoscenico dei Lumina Studios di Roma.

“C’era un clima nobile da osteria; è la vita: se io vado in un’osteria ci sono alcuni che non sono d’accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa”.

Con queste parole il signor Costanzo ha parlato della lite televisiva tra Sgarbi e Mughini che, diciamolo, tanto ha divertito il pubblico di Canale 5 e dei social dove da giorni campeggia la faccia sorniona di Paolo Bonolis presente in puntata.

Oltre a Costanzo, anche la conduttrice Carlotta Quadri ha detto la sua precisando: “Maurizio dice sempre che sul palco del Costanzo Show va in scena la vita“. Non solo, a commentare quanto accaduto in tv anche Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha sottolineato: “sono quaranta anni che su quel palco vanno in onda spaccati di vita, spaccati di personaggi che hanno i loro lati, i loro spigoli e le loro curve. E chi siamo noi per censurarli? Poi uno o si autocensura oppure si assume la responsabilità di quello che fa”.

Video lite Sgarbi e Mughini al Costanzo Show

L’ultima parola come sempre al giornalista e conduttore Maurizio Costanzo che ha concluso il discorso dicendo: “oppure vi assumete voi di non guardarlo“. Che dire la baruffa televisiva ha sicuramente lasciato il segno. Per chi se la fosse persa, vi riproponiamo il video.