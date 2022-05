L’ormai famoso video della rissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi impazza sul web, ma sta diventando virale anche una scena ripresa durante la lite: la faccia di Paolo Bonolis.

Rissa tra Sgarbi e Mughini, la reazione di Bonolis

È andata in onda ieri sera al “Maurizio Costanzo Show” una scena che ha fatto indignare gran parte del pubblico: la lite con annessi spintoni tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. I due già in passato non avevano dimostrato particolare simpatia, anzi. Ma nella puntata di ieri hanno dato, probabilmente, il peggio. Ma agli amanti del trash non è sfuggita l’occasione per farsi una grassa risata nel vedere due attempati signori che prima si offendono e poi addirittura passano le mani.

Best meme di maggio: Paolo Bonolis pic.twitter.com/QEGIniMoX4 — Fiorellina 🧣 (@mmelestrange_) May 5, 2022

La scena, spiacevole ma decisamente imbarazzante e tragicomica, non poteva passare inosservata neanche agli occhi del sempre sagace Paolo Bonolis, presente in studio durante la puntata del Maurizio Costanzo Show. Diviso tra la voglia di ridere sguaiatamente e il bisogno di conservare un certo contegno per non peggiorare ulteriormente la situazione, il conduttore di “Avanti un altro” ha cercato in vano di nascondere il suo ghigno mentre assisteva incredulo alla scena.

Poteva non diventare virale la sua reazione? Evidentemente no, infatti il web sta pubblicando a raffica lo spezzone di pochi secondi della risata imbarazzata. Ancora una volta Paolo è la voce del popolo, quello che ride di pancia, spontaneamente, prende le cose poco sul serio.

Eccovi il video integrale di quanto successo, qualora ve lo foste persi: