Può dirsi uno dei volti più eccelsi della tv e quando ormai manca poco al suo prossimo compleanno, Maurizio Costanzo ha rilasciato delle dichiarazioni struggenti e al contempo romantiche per la sua consorte, Maria De Filippi. A mezzo stampa, il conduttore del Maurizio Costanzo Show, ha in particolare spiegato che il suo più grande desiderio sarebbe quello di vivere fino alla fine con la consorte, dopo essersi buttato alle spalle ben tre matrimoni finiti.

Maurizio Costanzo si apre in toto e parla di Maria De Filippi

In un intervento al Corriere della sera, concesso in vista del suo 83esimo compleanno in arrivo il prossimo agosto 2021 e il quarantennale del suo Maurizio Costanzo Show, che si celebrerà ad ottobre 2021, Maurizio Costanzo ha tratto un bilancio sulla vita e la sua carriera molto intimo.

Ha fatto sapere in particolare che sogna di vivere fino alla fine con la consorte Maria De Filippi, che ha riacceso in lui la fiamma dell’amore intenso come condivisione di un’esistenza insieme ad un’altra persona: “Vorrei morire senza accorgermene, senza soffrire, con la mano in quella di Maria”.

Il matrimonio tra i due noti volti Mediaset si celebrava nel 1995, dopo i tre matrimoni finiti di Costanzo, il primo con Lori Sammartino, il secondo con Flaminia Morandi, la madre dei figli Saverio e Camilla, e il terzo con Marta Flavi. La relazione con Maria De Filippi può dirsi più che solida e duratura, in quanto prosegue a gonfie vele da ormai 35 anni.

I rapporti che Costanzo ha con i figlio Saverio e Camilla sono altrettanto solidi. Tanto che il conduttore tv esce a pranzo con i due figli tutti i giovedì. Inoltre, Costanzo è molto felice di essere diventato nonno, anche se al momento per via della pandemia da Covid-19 in corso non è facile vedere i suoi nipoti, cosa che lo accomuna a molti altri nonni, vip e non.

Particolarmente commoventi sono anche le dichiarazioni che Costanzo rilascia sul conto del figlio adottato insieme a Maria De Filippi, Gabriele, il quale lavora con la conduttrice: “Ricordo ancora la mia commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò “papà” per la prima volta. All’inizio è una paternità diversa. Poi diventa uguale all’altra, a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo”.

Maria De Filippi regna in tv

Intanto la consorte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi, continua a regnare in tv con Amici 20. Il talent show Mediaset da settimane registra record di ascolti nel sabato sera di Canale 5 e non smette di riservare colpi di scena. La finale dello show è prevista per il prossimo 15 maggio 2021 su Canale 5.