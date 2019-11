Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di venerdì 1 novembre su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura ampio spazio agli incendi che stanno preoccupando Los Angeles e i tantissimi vip costretti a lasciare le proprie ville. Spazio poi alla vicenda di Marco Carta assolto dalla denuncia di furto alla Rinascente di Milano. Non solo, spazio anche alle notizie di economica con la fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot-Citroën.

Per il momento entertainment Federica Panicucci introduce la “regina” Elisabetta per dare il via al momento dedicato alla casa Reale Britannica con la notizia di Harry e Meghan pronti a lasciare l’Inghilterra per la California.