Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di giovedì 31 ottobre su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura si torna a parlare dell’omicidio di Luca Sacchi delineando il profilo della fidanzata Anastasiya. Spazio poi alla figura dei nonni indispensabile punto di riferimento per i nipoti e non solo. Sembrerebbe che il futuro del nostro Paese è proprio in mano a loro, che detengono circa il 40% della ricchezza.

Ospite in studio Mario Monti che commenta l’attuale situazione politica e la manovra economica del governo M5S – PD. Infine si parla di castità e Chiesa e dei vari scandali: dal caso di Padova fino a don Contin. In studio ospite Paolo Brosio protagonista di un accesso confronto con Alessandro Cecchi Paone e la giornalista Sabrina Scampini.