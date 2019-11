Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì giovedì 28 novembre su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura spazio alle ultime news sull’emergenza maltempo che da settimane si è abbattuto sull’Italia. Per le prossime è allerta meteo rossa per alcune regioni.

Si parla poi all’Omicidio di Partinico con la testimonianza della madre di Ana Maria che dichiara: “Ana Maria è morta in modo atroce, non rìesco a perdonare chi l’ha uccisa”. Spazio poi alla vicenda di Mario Balotelli e i cori razzisti che dopo aver colpito il calciatore ora sono rivolti anche alla figlia Pia.