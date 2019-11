Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 6 novembre su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura il caso di cronaca dell’incendio che ha causato la morte di tre vigili ad Alessandria. Spazio poi alle storie di chi ha deciso di lasciare il Sud, rinunciando anche al reddito di cittadinanza, pur di avere un lavoro.

Ospite in studio poi Gabriella Pession per presentare la nuova fiction “Oltre la soglia” in partenza su Canale 5, mentre per l’ambito gossip si parla di uomini e bellezza. Oramai i giovani e i maschi sono sempre più narcisi e attenti alla forma fisica e non solo. Il loro idolo? Cristiano Ronaldo, esempio di uomo curato e dal fisico perfetto!