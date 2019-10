Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 30 ottobre su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura la storia della maestra di Pavia sospesa per aver denunciato alcuni sospetti su possibili maltrattamenti subiti da una sua alunna. Non solo, si parla anche di Rom e lo Stato con la storia di una rom che lascia la casa assegnata e torna al suo campo.

Per lo spazio gossip e intrattenimento si parla di chirurgia estetica. In studio diversi personaggi tra cui Cristian Imparato, ex bambino prodigio di Io Canto, che rivela di essere ricorso a piccoli ritocchi.