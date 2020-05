Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di venerdì 8 maggio 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci tornano in diretta con una serie di approfondimenti dedicati all’emergenza Coronavirus. Non mancano però servizi sui recenti fatti di cronaca, la situazione politica e tanto altro. La puntata di oggi è ancora una volta incentrata sul tema Coronavirus tra cura, vaccino e come sta reagendo l’Italia all’inizio della cosiddetta Fase 2. Il Covid-19 continua a preoccupare non solo il nostro Paese, ma il resto del mondo basti pensare al numero di vip che hanno contratto il virus. Una serie di personaggi vip sono stati contagiati e non sono mancati i decessi.

Tra i vari temi anche quello del calcio ai tempi del Coronavirus: come e quando potrà ripartire la Serie A? In diretta è intervenuto Pierluigi Pardo di Tiki Taka.