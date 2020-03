Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di venerdì 13 marzo 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. L’emergenza sanitaria da Coronavirus è ancora al centro della puntata. Crescono i contagi e i decessi in tutta Italia, ma anche nel resto del mondo, mentre l’OMS ha dichiarato pandemia. Tantissimi i servizi e le testimonianze di sindaci in quarantena e di professionisti del settore, come quella di Walter Ricciardi dell’OMS che in collegamento a Mattino Cinque precisa: “Vinceremo sicuramente, è una battaglia di trincea, non è una guerra lampo, arriveremo all’estate”.