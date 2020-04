Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 21 aprile 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi è tornato in diretta a Mattino Cinque, il rotocalco televisivo di successo di Canale 5. Come è successo per le precedenti puntate, il giornalista e conduttore è tornato ad occuparsi della emergenza sanitaria Coronavirus con una serie di collegamenti, servizi e interviste. Nelle ultime 24h la curva dei contagi ha segnato per la prima volta un calo dei contagi e dei decessi. Dati che fanno ben sperare per la cosiddetta Fase 2 prevista dopo il 4 maggio.

Intanto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, è intervenuto in diretta per commentare i numeri della Regione Lombardia e per parlare della questione delle case riposo dove sono stati registrati 7.252 contagiati.