Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di giovedì 18 giugno 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi in diretta con gli aggiornamenti sulla Fase 3 del Coronavirus, i fatti di cronaca, politica, spettacolo e tanti ospiti in collegamento. Al centro della puntata di oggi ancora una volta l’emergenza Coronavirus e la ripartenza con la Fase 3. In collegamento il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato di Giustizia, sanità ma anche di come il governo sta gestendo la situazione della scuola per via dell’emergenza Coronavirus.